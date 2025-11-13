https://news.day.az/society/1795103.html Погиб известный азербайджанский журналист Эмин Ибрагимов Известный азербайджанский журналист, репортер телеканала Euronews Эмин Ибрагимов трагически погиб в дорожно-транспортном происшествии в Турции. Как передает Day.Az, о случившемся сообщили Trend близкие журналиста. Эмин Ибрагимов был одним из ярких представителей азербайджанской журналистики.
Погиб известный азербайджанский журналист Эмин Ибрагимов
Известный азербайджанский журналист, репортер телеканала Euronews Эмин Ибрагимов трагически погиб в дорожно-транспортном происшествии в Турции.
Как передает Day.Az, о случившемся сообщили Trend близкие журналиста.
Эмин Ибрагимов был одним из ярких представителей азербайджанской журналистики. Его репортажи для Euronews, особенно сюжеты, снятые в дни Отечественной войны 2020 года, получили широкое признание за объективность и глубокий профессионализм.
Редакция выражает глубокие соболезнования родным и близким Эмина Ибрагимова.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре