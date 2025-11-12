В Литве сочли невозможным открытие границы с Беларусью

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что Вильнюс пока не считает возможным открытие границы с Беларусью, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Открытие границы невозможно, пока Минск нагнетает ситуацию до предела горячих фаз", - сказал дипломат.

По словам министра, Вильнюс сможет открыть границы, когда Минск перестанет якобы "нарушать воздушное сообщение".

В конце октября Литва закрыла границу с Беларусью на месяц, объяснив это появлением в воздушном пространстве страны метеозондов, используемых, по мнению Вильнюса, для контрабанды и представляющих опасность для гражданской авиации. В ответ Минск ввел запрет на передвижение по белорусской территории грузовых автомобилей, зарегистрированных в Литве и Польше.