Обращение Дорожной полиции к водителям

В настоящее время в столице, а также в ряде районов республики наблюдается туманная погода, которая в условиях ограниченной видимости создаёт определённые трудности для участников дорожного движения, особенно для водителей.

Как передаёт Day.Az, об этом говорится в обращении Главного управления Государственной дорожной полиции к участникам дорожного движения.

Отмечается, что туман затрудняет своевременное и чёткое восприятие дорожных знаков, разметки, средств регулирования и других участников движения. Поэтому водители должны быть особенно внимательными в таких погодных условиях, выбирать скорость в соответствии с погодой, убедиться в исправности транспортного средства, в частности наружных световых приборов, строго соблюдать правила безопасности при остановке, стоянке, парковке, обгоне и выполнении манёвров, а также принимать профилактические меры для предотвращения неприятных инцидентов.

В то же время пешеходам рекомендуется учитывать, что в туманную погоду водителям сложнее различать проезжую часть и обочину, поэтому они не должны подвергать опасности свою жизнь и здоровье, а также безопасность других участников движения и должны проявлять особую ответственность, находясь на дороге в таких условиях.