Раскрыты дизайн и характеристики нового смартфона Samsung

Samsung не станет отказываться от модели Galaxy S26+ в пользу тонкого S26 Edge и сохранит классическую структуру флагманской линейки. Об этом свидетельствуют рендеры, опубликованные инсайдером OnLeaks и порталом Android Headlines, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно утечке, Galaxy S26+ получит 6,7-дюймовый AMOLED 2X дисплей и корпус с габаритами 158,4х75,7х7,35 мм. Смартфон сохранит плоскую боковую рамку со слегка скругленными углами и расположенные справа кнопки. В блок камеры поместят три датчика, расположенные вертикально в овальной площадке.

По предварительным данным, устройство будет выпускаться в двух конфигурациях - с чипом Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 или Samsung Exynos 2600 в зависимости от региона. Смартфону также приписывают 12 или 16 ГБ оперативной памяти, предустановленную систему Android 16 с фирменной оболочкой One UI 8.5, аккумулятор емкостью 4900 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 45 Вт и магнитной беспроводной Qi2.

Среди прочих заявленных характеристик - защита от воды и пыли по стандарту IP68, ультразвуковой сканер отпечатков под экраном, а также модули Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.0.

Презентация серии Samsung Galaxy S26 ожидается в феврале 2026 года.