Французский радиоканал рассказал о Baku Jazz Festival-2025

Недавно прошедший в столице ХХ Baku Jazz Festival посетили корреспонденты известного французского радиоканала TSFJAZZ. Результатом поездки стал спецвыпуск, посвященный Baku Jazz Festival и Азербайджану.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, французские журналисты не пропустили ни одного мероприятия фестиваля, ежедневно выпуская в эфир краткие репортажи. По прибытии был подготовлен итоговый выпуск, в котором корреспонденты TSFJAZZ подробно рассказали о своей поездке, стране, фестивале и его основателе - известном азербайджанском джазмене Раине Султанове.

"На прошлой неделе в Азербайджане отмечалось 20-летие Baku Jazz Festival. Нам не терпелось узнать, что это такое, поэтому мы собрали чемоданы, взяли микрофоны, познакомились с множеством людей, услышали самую разнообразную музыку и открыли для себя невероятную историю джаза в этой стране. Подключайтесь к нашему репортажу о наших приключениях во вторник на TSFJAZZ!", - гласит текстовое сопровождение на сайте радиоканала.

Корреспондент АЗЕРТАДЖ беседовал на полях фестиваля с французскими коллегами. Представители TSFJAZZ говорили о том, что очень уютно чувствуют себя в Азербайджане, хотя и впервые находятся здесь. Они отметили, что поездка оказалась для них очень интересной, а фестиваль - оставил яркие впечатления.

Baku Jazz Festival-2025 прошел в столице с 24 по 31 октября и привлек внимание не только местной, но и зарубежной прессы. На протяжении восьми дней в Баку выступили лучшие джазовые музыканты со всего мира. Площадки фестиваля приняли концерты, выставки, джем-сейшны, кинопоказы, мастер-классы, семинары, встречи с известными музыкальными экспертами.