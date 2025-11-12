Стало известно, когда в США полностью восстановится авиасообщение

Авиасообщение в США не восстановится сразу после завершения шатдауна.

Как передает Day.Az, об этом пишет Washington Post (WP) со ссылкой на авиакомпании.

"Для восстановления графика рейсов понадобится время, даже если будет достигнуто соглашение по возобновлению работы федерального правительства", - говорится в публикации.

По словам министра транспорта США Шона Даффи, задержки и отмены рейсов примут гораздо более масштабный характер, если в ближайшее время палата представителей не одобрит соответствующий законопроект.

При этом он не назвал конкретных сроков восстановления авиасообщения после завершения шатдауна.