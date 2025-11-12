Названа причина пробки на дороге Баку–Газах

В настоящее время на автомобильной дороге Баку-Газах проводятся поэтапные ремонтные работы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил руководитель пресс-службы Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA) Анар Наджафли.

Он отметил, что если ремонт охватывает, к примеру, 100 километров дороги, то работы сначала проводятся на 10-километровом участке.

"В таких случаях, когда движение ограничено в обоих направлениях, некоторые водители выезжают на встречную полосу. Это приводит к пробкам. Однако если бы водители соблюдали правила движения и требования временных дорожных знаков, движение осуществлялось бы значительно легче", - отметил представитель ведомства.

По его словам, поток транспорта на данном участке достаточно интенсивный, так как это магистральная дорога.

А.Наджафли подчеркнул, что работы проводятся на открытом воздухе и в условиях интенсивного движения - в соответствии с утверждённым графиком:

"На данный момент невозможно точно сказать, когда ремонтные работы завершатся. Делается всё возможное, чтобы закончить их в максимально короткие сроки. В конечном итоге ремонт проводится ради удобства водителей, поэтому возникновение определённых пробок и временных неудобств вполне ожидаемо", - добавил представитель агентства.

Отметим, что ремонтные работы на автомобильной дороге М2 Баку-Алят-Газах-государственная граница с Грузией, являющейся частью "Великого шёлкового пути", начались в августе текущего года по инициативе Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.