Польша не будет принимать мигрантов в рамках пакта ЕС
Польша не будет принимать мигрантов в рамках миграционного пакта Европейского союза.
Как передает Day.Az, об этом в соцсети Х сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.
"Так, как я и говорил. Это уже решено. Мы делаем, а не болтаем", - написал он.
Туск добавил, что Польша не будет платить за отказ от приема мигрантов.
Это решение подтвердил президент страны Кароль Навроцкий.
