Польша не будет принимать мигрантов в рамках пакта ЕС

Польша не будет принимать мигрантов в рамках миграционного пакта Европейского союза.

Как передает Day.Az, об этом в соцсети Х сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.

"Так, как я и говорил. Это уже решено. Мы делаем, а не болтаем", - написал он.

Туск добавил, что Польша не будет платить за отказ от приема мигрантов.

Это решение подтвердил президент страны Кароль Навроцкий.