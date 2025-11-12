Армения тонет в собственных фантазиях

Автор: Акпер Гасанов

Дональд Трамп-младший отменил свой визит в Армению. Об этом сообщают армянские СМИ. По их данным, сын американского лидера должен был прибыть в Ереван уже сегодня, 12 ноября. В ходе визита планировалась встреча с премьером Армении Николом Пашиняном, обсуждение проекта строительства армянского участка "Маршрута Трампа" (TRIPP), а также провести деловые контакты и встречи с представителями различных кругов власти.

Армянская газета "Паст" утверждала, что организатором визита выступил недавно назначенный посол Армении в США Нарек Мкртчян, который, намерен продемонстрировать свою эффективность политическому руководству страны. Получается, что это был личный провал Мкртычяна. Хотя, рассуждая шире, перед нами был пример того, как лопнул очередной мыльный пузырь армянских надежд.

Дело в том, что сам Трамп-младший вообще никогда и нигде не делал заявлений о планах посетить Армению. От слова совсем. И, соответственно, о том, что он не посетит Армению, сын действующего президента США нигде и никогда не говорил. А тем временем, на протяжении последнего времени, в армянских СМИ активно муссировалась тема важности его прибытия в Ереван.

Ряд армянских СМИ пафосно рассуждал о том, что "Трамп-младший является не просто наследником известного имени - он активно участвует в политической жизни США, формирует значительную часть электорального ядра своего отца и уже не скрывает своих собственных амбиций баллотироваться на высший государственный пост в США в будущем". После чего, выдавался поистине "могучий" аргумент.

Мол, "таким образом, его возможный визит это еще одна ветка налаживания прямых связей с частью американского политического истеблишмента, представляющего Республиканскую партию". Но на том фантазии армянских СМИ не заканчивались. Они на полном серьезе утверждали, что имеет место "создание фундамента для будущего расширения сотрудничества Армении и США".

Мол, визит Трампа-младшего - это "возможный первый шаг к тому, чтобы в перспективе в Армению прибыл действующий президент США". Подчеркивалось, что "для Еревана, стремящегося укрепить многовекторную внешнюю политику и компенсировать ослабление старых союзов, такой визит мог бы стать сигналом о растущем интересе Вашингтона к Южному Кавказу.".

Как видим, губу раскатали в Армении длиннющую. Разве что не объявили РА очередным американским штатом. Странно, что в Ереване заранее улицы имени Трампа-младшего не открыли. В любом случае, не видать Николу Пашиняну встречи с сыном главы действующего государства. Да и в целом, получается очень смешная картина: в Армении сами придумали "приезд" Трампа-младшего, сами же это "визит" и "отменили". Так и живут- в мире придуманных радостей и огорчений.

Реальность же такова, что бесплатно прилетать в Ереван никто из знаковых американских политиков не желает. То, как все это выглядит на практике, в свое время показала Нэнси Пелоси. Да, та самая "бабушка американской демократии", которая в сентябре 2022 года совершила визит в Армению. Он обошелся армянским налогоплательщикам в $120 млн., из которых $50 млн - это разовый взнос в Демократическую партию, а остаток - стоимость самого визита с перелетом и режимом безопасности на 72 часа.

Это была коррупция в чистом виде. И совершенно прав президент США Дональд Трамп, который назвал заявление о Нэнси Пелоси об уходе в отставку с должности спикера палаты представителей после окончания своего срока в 2027 году великим событием для США. Как сообщал телеканал Fox News, американский лидер назвал Пелоси "злой", "коррумпированной" и "сосредоточенной только на плохих вещах" для страны.

Согласен с каждым из этих "эпитетов", данных Пелоси. И констатирую, что деньги армянских налогоплательщиков, уплаченные этой даме, были потрачены зря. Так что, все у армянской стороны - не слава Богу. Пора бы уже в Ереване всем понять, что США делает ставку в регионе на самое сильное государство Южного Кавказа - на Азербайджан. Тут все просто - наша страна уже доказала свою способность реализовывать любые поставленные перед собой задачи политического, военного, экономического характера. Армения же ничем подобным похвастаться не может.