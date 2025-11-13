Совершена попытка фишинговой атаки против телекоммуникационного сектора Азербайджана

Служба электронной безопасности (СЭБ) расследовала попытку кибератаки на телекоммуникационный сектор, осуществлённую с использованием фишинговых методов.

Об этом сообщили Day.Az в Службе.

В ходе расследования было установлено, что сценарий атаки реализован посредством многоэтапной цепочки загрузки. В процессе использовались вредоносные программные обеспечения под названиями GuLoader и Remcos RAT.

Хакеры отправляли пользователям по электронной почте письма по поводу контрактов и платежей с просьбой открыть вредоносные файлы.

СЭБ рекомендует организациям и частным пользователям не открывать неизвестные вложения в электронных письмах, регулярно обновлять свои системы и поддерживать активными антивирусные и EDR-решения.