Всемирный банк поддержит модернизацию финансовой системы Азербайджана

12 ноября заместитель министра финансов Азербайджана Хималай Мамишов встретился с делегацией Всемирного банка во главе с руководителем отдела глобальной практики государственных финансов и управления инвестициями Сердаром Йылмазом.

Об этом Day.Az сообщили в министерстве финансов.

В продолжение предыдущей встречи, состоявшейся в октябре в министерстве финансов, текущие обсуждения были посвящены среднесрочным рамкам расходов и механизмам бюджетирования, ориентированного на результаты, цифровым платформам, применяемым в управлении государственными финансами, а также проекту по оценке цифровых решений и информационных систем, реализуемому при поддержке Всемирного банка.

Г. Мамишов представил подробную информацию о внедренных в Азербайджане инновациях в управлении государственными финансами и применяемых цифровых платформах. Он подчеркнул, что документ "Азербайджан 2030: Национальные приоритеты социально-экономического развития" поддерживает цифровую трансформацию во всех сферах, и эти инициативы служат развитию устойчивого и прозрачного финансового управления. Заместитель министра отметил, что проект внесет значительный вклад в формирование архитектуры цифровой государственной финансовой информационной системы. С.Йылмаз высоко оценил работу, проделанную правительством Азербайджана в направлении цифровой трансформации и модернизации государственных финансовых систем. Он отметил, что планируемый проект создаст новые возможности для устойчивого и прозрачного управления финансами в стране.

Стороны подчеркнули важность совместной деятельности и координации для успешной реализации проекта и согласовали практические шаги на последующих этапах.