Мерц заявил о страданиях немецкого бизнеса

Высокие цены на энергоносители привели к тому, что немецкие компании "страдают", Германии нужно повысить конкурентоспособность экономики. Об этом, передает портал Regional Heute, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Ценовая конкурентоспособность нашей экономики должна повыситься, в том числе за счёт решения проблемы высоких цен на энергоносители. Немецкие компании страдают от этих высоких цен на энергоносители, и могу вас заверить: федеральное правительство в Берлине и Брюсселе в настоящее время активно работает над поиском решений в этом году", - отметил он.

Канцлер подверг критике тот факт, что в последние годы Германия слишком много жила за счет своих резервов.

"Эти резервы нашей экономики сейчас истощены, и именно поэтому у нас общая цель: мы хотим сделать Германию по-настоящему конкурентоспособным местом для бизнеса", - добавил глава правительства.