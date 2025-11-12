Азербайджан обсудил с китайской компанией вопросы инвестиций в энергосектор

Состоялись переговоры между Азербайджаном и китайской компанией по вопросам капиталовложений в энергетический сектор.

Как сообщает Day.Az , об этом говорится в публикации министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова в соцсети "X".

"В ходе встречи с председателем правления China Datang Corporation Ltd. Лю Цзюнем были обсуждены перспективы совместной деятельности. Также мы обсудили реализацию проектов в области "зеленой" энергетики, перспективы реализации проекта Совместного промышленного парка "зеленой" энергии, капиталовложения в энергетический сектор, возможности локализации и потенциальные направления сотрудничества в области трансфера технологий", - говорится в публикации.