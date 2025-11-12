https://news.day.az/officialchronicle/1794885.html Президент Ильхам Алиев назначил нового главу Исполнительной власти Кюрдамирского района Эльшан Назим оглу Гасанлы назначен главой Исполнительной власти Кюрдамирского района. Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение в связи с этим, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Президент Ильхам Алиев назначил нового главу Исполнительной власти Кюрдамирского района
Эльшан Назим оглу Гасанлы назначен главой Исполнительной власти Кюрдамирского района.
Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение в связи с этим, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре