Президент Ильхам Алиев назначил нового главу Исполнительной власти Кюрдамирского района

Эльшан Назим оглу Гасанлы назначен главой Исполнительной власти Кюрдамирского района.

Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение в связи с этим, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.