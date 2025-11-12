https://news.day.az/culture/1794838.html 100-летие со дня смерти Ашуга Алескера включено в юбилейную программу ЮНЕСКО на 2026-2027 гг. 100-летие со дня смерти Ашуга Алескера включено в юбилейную программу ЮНЕСКО на 2026-2027 годы. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщается на странице Национальной комиссии Азербайджанской Республики по делам ЮНЕСКО в соцсети "X".
Отмечается, что решение было принято на 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, состоявшейся в Самарканде (Узбекистан).
