100-летие со дня смерти Ашуга Алескера включено в юбилейную программу ЮНЕСКО на 2026-2027 гг.

100-летие со дня смерти Ашуга Алескера включено в юбилейную программу ЮНЕСКО на 2026-2027 годы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщается на странице Национальной комиссии Азербайджанской Республики по делам ЮНЕСКО в соцсети "X".

Отмечается, что решение было принято на 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, состоявшейся в Самарканде (Узбекистан).