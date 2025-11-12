Азиатский банк развития (АБР) начал деятельность в Турции, заявил президент АБР Масато Канда, передает Day.Az.

"Для меня было честью встретиться с министром финансов Мехметом Шимшеком и заместителем министра Османом Челиком на церемонии запуска Временной Стратегии партнерства с Турцией на 2025-2027 годы. В рамках нашей поэтапной программы финансирования, включающей запланированный портфель проектов на сумму 3 млрд долларов к 2026 году, мы будем работать над укреплением устойчивости, расширением региональной взаимосвязанности и мобилизацией частных инвестиций", - написал Канда в социальной сети.

Он подчеркнул, что это знаменует официальный старт деятельности Азиатского банка развития в Турции как нового регионального члена: "Мы с нетерпением ждем дальнейшего продвижения этого партнерства, которое принесет ощутимые, ориентированные на людей результаты".