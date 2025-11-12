В магазине Google Play появится полезное нововведение

Google внедрит в магазин приложений Google Play систему предупреждений о сервисах, которые создают повышенную нагрузку на аккумулятор устройства. Изменения вступят в силу 1 марта 2026 года.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в официальном блоге разработчиков Android.

Новый механизм основан на метрике Excessive Partial Wake Locks, которая была создана при участии Samsung. Алгоритм анализирует, насколько часто и долго приложения препятствуют переходу смартфона в спящий режим для выполнения фоновых задач.

Согласно критериям платформы, приложение считается энергоемким, если блокирует спящий режим устройства более двух часов в течение 24-часового периода.

Такие сервисы получат в Google Play специальную маркировку, предупреждающую пользователей о потенциальном влиянии на автономность. Кроме того, энергоемкие приложения могут быть ограничены в продвижении и исключены из рекомендательных подборок.

По всей видимости, представители Google рассчитывают, что такие ограничения заставят разработчиков лучше оптимизировать свои приложения.