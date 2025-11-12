Армянские страсти по казахстанской пшенице

Автор: Лейла Таривердиева

Вряд ли кто-то удивлен тому, что прибывшая в Армению транзитом через Азербайджан пшеница подвергнута критическому анализу со стороны оппозиции и, само собой, заклеймена. В стране, чье сельское хозяйство дышит на ладан и в которой, по признанию самих же армянских экономистов, урожайность пшеницы за последние 50-60 лет не выросла ни на грамм, взялись рассматривать под лупой доставленное из Казахстана зерно.

Россия отправила в Армению зерно 3-го класса, Казахстан - 4-го. Это не укрылось от внимания оппозиции. По этому поводу высказался депутат от кочаряновского блока "Армения" Артур Хачатрян. Из Казахстана была импортирована пшеница 4-го, которая используется для производства кормов, заявил он в соцсетях. "Так что сильно не жалуйтесь, если завтра хлеб будет не таким вкусным. Высокосортная пшеница стоит дорого, а если добавить транспортные расходы, цена на хлеб сильно вырастет", - написал Хачатрян.

Хачатрян, конечно, погуглил вопрос, прежде чем делать заявление. Но увидел только то, что хотел увидеть. На самом деле пшеница 4-го класса относится к продовольственным сортам, хоть и является, согласно терминологии, слабой. Ее используют в выпечке хлеба с добавлением 20-25 процентов сильной муки, относящейся к 1-3 классам. При этом данный класс, конечно же, дешевле и Армении по карману. К сведению Хачатряна - для исключительно непродовольственных целей используется зерно 5-го класса. Но дела в его стране пока что не дошли до этой черты.

Чем недоволен реваншист? Российское зерно 4-го класса закупалось европейскими странами. Украина экспортирует в Европу зерно этого класса. Эта пшеница наиболее ходовая, так как более доступна по цене. Кроме того, кому как не члену тусовки "бывших" не знать, что Армения практически никогда не закупала дорогостоящее зерно, так как никогда не имела для этого возможностей. В прежние годы страна пыталась наладить производство зерна у себя, утверждая, что разведение пшеницы имеет у армян какие-то глубокие исторические корни. Однако корни, видимо, оказались слишком глубоки и добраться до них не удалось. Либо же разводили они пшеницу исторически в какой-то другой географии. Как бы там ни было, практика показала, что покупать зерно дешевле, чем производить его самостоятельно в стране с неподходящим для этого рельефом и прочими проблемами.

Отметим, что в годы оккупации азербайджанских территорий Армения активно использовала эти земли под пшеницу. Как известно, почвы и рельеф Физулинского, Джебраильского и других районов благоприятны для выращивания этой культуры. До начала карабахского конфликта Карабах и Восточный Зангезур обеспечивали немалую часть от общего урожая республики. В обращении к народу по случаю освобождения Лачина 1 декабря 2020 года Президент Ильхам Алиев коснулся этого вопроса и сообщил, что по предоставленной ему информации, в годы оккупации армянами на десятках тысячах гектаров была посеяна пшеница, в частности, в Агдамском, Физулинском, Джабраильском, Зангиланском районах. "Как мне сообщили, Армения собирала на оккупированных землях 90 тысяч тонн пшеницы в год. Общий объем производства пшеницы Арменией вместе с той, что выращивалась на этих оккупированных землях, составлял 190 тысяч тонн. Половину этого урожая они собирали на наших землях", - сказал глава государства.

Потеряв захваченные территории, Армения потеряла не только квадратные километры, но и гарантии своей продовольственной безопасности, которую обеспечивала за счет незаконной эксплуатации чужих земель. Реваншистская оппозиция, руководимая кланом, ответственным за эти преступления, озабочена не напрасно, однако не может говорить о причинах своей озабоченности публично. Все, что она может, это дезинформировать армянское общество и подпитывать его комплексы. Хачатрян хочет, чтобы армянское общество считало, будто бы правительство держит народ за скотов, приобретая для него кормовое зерно. А еще оппозиции нужно, чтобы достигнутые на мирном треке успехи не выглядели бы в глазах армян такими уж успешными. Мол, тюркская страна, Казахстан, отправила армянам "плохое" зерно, вероятно, "сговорившись" с Баку, и "предатель" Пашинян это позволил. "Заговор", одним словом. Впрочем, куда нам успеть за бурной фантазией армянских реваншистов.

Оппозиции, которой очень нужен хаос в Армении, надо бы знать, что в последнем, рекордном урожае в Казахстане доля пшеницы 4-го класса составила 35 процентов. "Аграрий"-Хачатрян полагает, что столько пахотных площадей страны используются для производства фуража?

Казахстан уже заявил о готовности наладить стабильные ежемесячные поставки продовольственного зерна в Армению в объеме 15-20 тысяч тонн. Об этом сообщил управляющий директор национального оператора - АО "НК "Продкорпорация" Тобылбек Омаров. По его словам, идут переговоры с новыми армянскими партнерами, заинтересованными в стабильных поставках. Как пишут казахстанские СМИ, в октябре стороны заключили договор о долгосрочном сотрудничестве.

На днях в Армению прибывал пилотная партия - 1000 тонн зерна в 15 вагонах - транзитом через Россию, Азербайджан и Грузию. Этот маршрут в перспективе может стать постоянным.

Согласно ситуации, имевшей место в 2023-2024 годах, годовая потребность Армении в пшенице составляет около 500-510 тысяч тонн. Внутреннее производство покрывает примерно 35-40 процентов от общих потребностей. Оставшаяся часть импортируются. До недавнего времени почти весь объем импорта обеспечивался Россией. В настоящее время Казахстан намерен стать вторым крупным поставщиком для Армении. В этот раз было поставлено зерно 4-го класса. В дальнейшем, по желанию покупателя, Казахстан может экспортировать зерно различных классов, включая твердую пшеницу (дурум) и пшеницу с высоким содержанием белка (hi-pro).

Все эти возможности открылись для Армении с предоставлением Азербайджаном транзита. Можно пытаться как угодно трактовать ситуацию, претендуя на основные заслуги и ведущую роль, но главным действующим лицом развивающихся процессов является Баку. Не трехсторонняя комиссия по разблокировке коммуникаций, как утверждает Россия, и даже не миротворческие усилия Вашингтона. Составы пошли в Армению только и только благодаря доброй воле Азербайджана. Мы уже говорили об этом не раз, но не грех повториться. Конечно же, добрая воля не появилась на пустом месте. Баку счел возможным проявить ее только после того, как в Вашингтоне было оформлено согласие Армении на строительство Зангезурского коридора - проекта TRIPP. Снятие запрета на транзит грузов для Еревана связано именно с этим. Азербайджан не брал на себя никаких односторонних обязательств, он просто сделал первый шаг, как и полагается сильной стороне.

Что касается утверждений российской стороны, что в открытии транзита есть какая-то роль трехсторонней комиссии, которая несколько лет собиралась для того, чтобы уговорить Баку согласиться на разблокировку коммуникаций с Арменией без гарантий восстановления дороги через Мегри, то ее заслуг тут нет. Как нет пока что и разблокировки коммуникаций. Снятие Азербайджаном запрета на транзит через свою территорию грузов для Армении еще не означает открытия коммуникаций между двумя странами. Коммуникации между Азербайджаном и Арменией остаются закрытыми. Это дело будущего, и успех его будет зависеть от того, насколько добросовестно Ереван отнесется к интересам азербайджанской стороны.

После окончания конфликта и восстановления Азербайджаном своей целостности и суверенитета на всех территориях, тема изоляции Армении тоже сошла с повестки. Баку и прежде не ставил цели уморить голодом население страны-оккупанта. А сейчас, когда снят вопрос оккупации и когда Ереван уже подписался под Зангезурским коридором (Маршрут Трампа), можно начать делать шаги навстречу.

Кстати, сегодня, 12 ноября, в Армении ждут прибытия Дональда Трампа-младшего. Как ожидается и как подтверждают армянские СМИ, в повестке визита рабочие переговоры по TRIPP. Это хорошая новость. А когда появятся и хорошие результаты, для Армении откроются еще большие возможности.

Но это уже другая история.