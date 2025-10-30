Горы, страхи и дороги: как открыть путь между Азербайджаном и Арменией

Автор: Лейла Таривердиева

В свете процессов, начавшихся между Азербайджаном и Арменией, продолжаются дискуссии. И идут они, в основном на армянской стороне. На азербайджанской же все принимается как есть. Азербайджанцы, не сомневающиеся в том, что их лидер знает, что делает, не вмешиваются, не протестуют и не мешают главе государства решать стратегические задачи, направленные на упрочение мира. Президент Азербайджана уже неоднократно доказывал и своим, и чужим, что знает, что, как и когда нужно делать. В настоящее время на повестке транзит для Армении, и с чего его начинать, азербайджанский лидер решил, как всегда, точным попаданием.

Сразу скажем, что коммуникации, соединяющие Азербайджан и Армению, не разблокированы. Транзит в Армению осуществляется не напрямую. Это пока что дело будущего и зависит от шагов армянской стороны по восстановлению транзита через Мегри, а также состояния дорожной сети этой страны в целом. Шаг, сделанный Баку, - это не обязательство, а жест доброй воли, который никак не задевает наши интересы.

Мы уже обсуждали предложенный Николом Пашиняном в качестве ответного шага маршрут транзита из Турции в Азербайджан через армянскую территорию. Азербайджанские эксперты в большинстве склоняются к мнению, что для реальных грузоперевозок он непригоден. Логику Еревана понять легко - ему нужно было сделать шаг навстречу, а ответить фактически нечем. У Армении нет и даже в советское время не было серьезной инфраструктуры, пригодной для масштабных перевозок. Единственной артерией для этого была электрифицированная в 80-х годах железная дорога через Мегри. Причиной было не нежелание армянской стороны, а сложности горного рельефа этой республики. Поэтому там всегда была очень слабо развита железнодорожная сеть. А железная дорога, как известно, это основа международных грузоперевозок.

Армянские эксперты понимают эти нюансы, поэтому в последние дни все чаще на повестке появляется закрытая с началом военной агрессии Армении против Азербайджана железная дорога Раздан-Дилижан-Иджеван-Газах. В рамках своего "Перекрестка мира" Никол Пашинян ранее неоднократно предлагал Азербайджану этот маршрут взамен Зангезурского коридора. Первоначально на встречах соответствующих комиссий Азербайджана и Армении при посредничестве России обсуждались все варианты разблокировки, однако Баку настоял на своем, и главным пунктом стал именно нынешний "Маршрут Трампа" - TRIPP.

Несколько дней назад эксперт Сергей Мелконян в интервью на одном из казахских каналов, рассуждая о выходе Армении на Центральную Азию, вновь коснулся этого маршрута и заявил, что тот полностью готов. Между тем, из армянских источников известно, что это далеко не так. В правительстве Армении на запрос журналистов ранее сообщили, что восстановление этой железной дороги требует вложения 500 миллионов долларов. В противовес этому восстановление дороги через Мегри обойдется в 226 миллионов. И дело не только в стоимости проектов, но и в той самой географии, с которой Армении с точки зрения логистики не повезло. Дорога Раздан-Дилижан-Иджеван проходит по территории с повышенной оползневой опасностью. В 2010 году было разрушено полотно до Иджевана в районе села Агарцин. Как писали армянские СМИ, его решили не восстанавливать. Меградзорский (Памбакский) тоннель был законсервирован, и до Дилижана теперь ходят только редкие грузовые составы. Пассажирского сообщения нет. Судя по публикациям в армянских медиа, на сегодняшний день ситуация не изменилась. И непонятно, как данный маршрут может быть использован для международного транзита.

Кстати, оползни всегда преследовали эту дорогу. Построена она была именно по такому маршруту, видимо, потому, что он был единственно более-менее доступным для прокладки железнодорожного полотна. В Сети можно найти видео дороги. Честно говоря, непонятно, как по такой местности вообще могли двигаться поезда.

В период "футбольной дипломатии" между Арменией и Турцией в армянских СМИ бурно обсуждались плюсы открытия турецких границ и железной дороги из Карса в Гюмри. Тогда же бодро поднимались вопросы возрождения армянских железных дорог, и в ходе обсуждений геологи напомнили, что еще в 70-80-х годах выявили на маршруте дороги Дилижан-Иджеван множество опасных зон, где есть угроза оползней, камнепадов и крутых обрывов. После строительства железной дороги оползневый процесс только активизировался. Ситуация достигла пика, когда в 2010 году сошел агарцинский оползень и разрушил участок железнодорожного полотна, остающийся не восстановленным.

Так выглядит правда о ситуации на железных дорогах Армении, которые армянская сторона продолжает пытаться выставить в качестве замены Зангезурскому коридору.

В августе 2025 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о возможном участии России в инвестициях на реконструкцию железнодорожных коммуникаций между Арменией и Азербайджаном. По его мнению, у Российских железных дорог может возникнуть интерес к финансированию ремонта участка дорог Иджеван-Раздан и Иджеван-Газах.

В Армении с гордостью говорят о том, что это была единственная республика Южного Кавказа, которая имела четыре железнодорожных стыка: по одному из Турции и Грузии и два из Азербайджана. Если уж говорить всю правду, то не будем забывать о еще одном стыке из Азербайджана, выходящем на дорогу через Мегри, о которой в Армении почему-то всегда "забывают".

Год назад, общаясь с журналистами, советник генерального директора ЗАО "ЮКЖД" Левон Акопян заявил, что Армения получит существенную выгоду от запуска маршрута из Карса в Баку через свою территорию. По его словам, рассматриваются два маршрута: один, более короткий, проходит через Иджеван, второй, длиннее, через Мегри. Акопян указал, что железнодорожный путь из Еревана до, например, Дербента через Мегри и Баку составляет 1075 километров, а через Иджеван - на 300 километров короче. Одним словом, констатировал советник гендиректора ЮКЖД, армянской стороне выгоден запуск сообщения через Иджеван. Он, как считает Акопян, выгоден и Баку, просто тот упрямится по политическим соображениям.

Серьезно? Обратимся опять к армянским СМИ. В советские годы 80 процентов грузов Армения получала из Азербайджана именно по железной дороге, проходившей через Нахчыван. Ветка от Дербента, через Баку и Минджаван, затем Джульфу (НАР) доходила до Норашена, а оттуда в Ереван. По этому маршруту, проходившему по удобной территории, доставлялись наиболее объемные грузы, топливо и так далее. Не странно ли, что выбирали именно его, хотя он был на 300 километров длиннее иджеванского?

Через год Левон Акопян признал эти реалии. В недавней беседе с журналистами он поведал, что в отличие от других маршрутов дорога через Мегри проходила по ровной местности, и по ней можно было пускать более тяжелые составы. К тому же они могли идти быстрее, а значит, пропускная способность у дороги была выше. Поэтому в советское время все основные грузы в Армению - зерно, металлы, нефтепродукты - возили по этому маршруту. "Если железная дорога будет запущена, мы должны будем думать об интересах нашей страны, то есть об удобной и дешевой доставке наших грузов в Россию и Иран", - заявил он, оставив в стороне разговоры о "политических мотивах".

Действительно, железная дорога через Нахчыван была главной грузовой магистралью Армянской ССР. Из Армении шли и другие железнодорожные линии: первая - через Айрум в Тбилиси и далее через Сухуми, вторая - из Иджевана в Газах и далее к каспийскому побережью. Но и по той, и по другой можно было пускать составы с грузом в 1 900 тонн, тогда как через Нахчыван - до 4 500 тонн.

Это все, что нужно знать о том, почему Армении не стоит отвлекаться на другие маршруты, пропагандировать неудобные для логистики дороги или искать деньги на восстановление опасного маршрута через Иджеван. Все усилия следует сосредоточить на строительстве Зангезурского коридора, или, если угодно, "Маршрута Трампа". Да, этот маршрут выгоден и нужен Азербайджану не столько по экономическим, сколько по политическим соображениям. Да, мы хотим получить прямой выход на Турцию. Но Армении совершенно не стоит этого бояться. Она нисколько не пострадает от такой настойчивости Баку. Стараясь всеми силами не допустить получения Азербайджаном политических выгод, она лишает себя того, о чем прежде могла только мечтать - экономических дивидендов и участия в международном транзите.

А оно того стоит?