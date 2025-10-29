Почему именно TRIPP считается приоритетом для Азербайджана?

У Азербайджана на данный момент есть выход в Турцию через Грузию и, если понадобится, то и через Иран. Для Азербайджана важнее дорога в Нахчыван. В этом направлении пока что армянская сторона не проявляет особой активности, хотя Пашинян и говорит, что по TRIPP идут активные обсуждения с США. Правда, проводились какие-то взрывные работы на участке от Нюведи в сторону Зангилана. Работы должны быть ускорены. Это наиболее короткий выход в НАР, что очень важно для азербайджанской стороны.

Об этом сказал в беседе с Day.Az эксперт по вопросам транспорта и логистики Рауф Агамирзаев.

Общая протяженность предложенного Николом Пашиняном маршрута от пограничного пункта пропуска Маргара до пограничного пункта близ Корнизора составляет - около 277 км, отметил эксперт. Эта линия выходит на альтернативную Лачинскую дорогу, а оттуда на дорогу R28 Евлах-Ходжалы-Лачин. Однако, это не самый удачный вариант, поскольку там горные перевалы, а также в настоящее время продолжаются строительные работы, отметил Агамирзаев.

"В качестве альтернативного маршрута можно рассмотреть линию Худаферин-Губадлы-Лачин вдоль реки Хакари с выходом оттуда на автодорогу Ахмедбейли-Джебраил-Минджеван-Агбанд. Однако в этих регионах, особенно в приграничных районах, продолжаются инфраструктурные работы.

В Армении существует проект дороги Север-Юг от Бавры на границе с Грузией до Агарака на границе с Ираном. Армянская сторона прежде уделяла основное внимание северной части этого маршрута. Но в последние два-три года в Сюнике начались работы на 23-километровом участке между Каджараном и Агараком. Ведутся взрывные работы, строятся тоннели и эстакады. Но этого недостаточно. На том маршруте, о котором говорит Пашинян, от Арташата на юг идет двухполюсная старая дорога. Там ранее проводился ремонт, но не капитальный. Дорога функционирует, по ней иранские фуры ездят в Ереван, а если есть грузы, то и до Грузии", - сказал эксперт.

В любом случае, считает наш собеседник, говорить о больших объемах транзита по этому маршруту преждевременно. Самой армянской стороне нужно открыть границу с Турцией, поэтому и сделано такое предложение. Для Азербайджана же важнее TRIPP. Кроме того, предложенный Пашиняном маршрут упирается в горные регионы.

"К тому же, не ясно, какова ситуация на участке погранпункта Маркара. Да, после турецкого землетрясения прошлого года через этот ПП Армения направляла в Турцию гуманитарную помощь, но это ни о чем нам не говорит. Требуется улучшение инфраструктуры и на входе на армяно-азербайджанской границе. Поэтому сомнительно, что по этому маршруту в ближайшее время будет открыт транзит. Все упирается в инфраструктуру", - сказал Рауф Агамирзаев.

Лейла Таривердиева