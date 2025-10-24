Азербайджан и Армения делают шаг к скорому торговому сотрудничеству

Если процесс взаимного доступа к транзиту товаров между Азербайджаном и Арменией будет нарастать, то в перспективе, во всяком случае, до конца 2026 года, можно ожидать начала торгового взаимодействия непосредственно между экономическими субъектами двух стран.

Об этом сказал в беседе с Day.Az эксперт Каспийского института стратегических исследований (Москва) Александр Караваев, комментируя снятие Азербайджаном запрета на транзит грузов для Армении через азербайджанскую территорию.

По торговому профилю двух стран можно ожидать, что товарооборот между Азербайджаном и Арменией достаточно быстро дойдет до 100 млн. долларов в год, отметил эксперт. Ресурсы и возможности для этого существуют, считает он.

"Для оценок можно посмотреть на товарную номенклатуру армянских закупок на турецком рынке: ГСМ, топливо, стройматериалы, нефтехимия (полимеры различного вида), готовые продукты питания. Плюс к этому есть перспективы для текстильных поставок от азербайджано-узбекского текстильного кластера предприятий. Азербайджан в Армении может закупать различного рода сырье для металлургии, в частности медный концентрат, могут быть взаимные поставки аграрной продукции для переработки. И, конечно, взаимообмены электричеством. Эта сфера так же может быть существенной долей стоимости товарооборота, тем более, в свете перспективы совместного экспорта электричества на внешние рынки.

То есть, в принципе, нужно подчеркнуть, что развитие взаимного товарооборота может быть политической задачей", - сказал Александр Караваев.

Лейла Таривердиева