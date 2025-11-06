В Армении начали получать плюсы от поражения в войне - в канун юбилея Победы Азербайджана

Автор: Лейла Таривердиева

В Азербайджане не раз повторяли: поражение в войне стало благом для Армении. Соседи возмущались, отвергали этот тезис, видя в нем насмешку над крушением всех армянских надежд. Но это не была насмешка, это была констатация реалий, в которых Армении придется жить дальше. И вместо того, чтобы искать виноватых, мечтать о реванше и посыпать голову пеплом, соседям следует успокоиться и хорошо подумать. Потому что Азербайджан прав.

Позитивные последствия военного поражения уже начали сказываться на Армении. По всем правилам и с учетом совершенных армянами преступлений за поражением должна была последовать расплата в виде репараций и прочих унижений. Но Армении очень повезло с соседом, который не стал требовать экзекуции, а рассудил, что в качестве партнера бывший агрессор будет ему полезнее, чем в качестве вечного врага. Не такие сейчас времена, чтобы растрачивать силы и ресурсы на месть и наказание. Провинившегося соседа полезнее будет связать не санкциями, а партнерскими обязательствами. Армения и в советское время зависела от Азербайджана, но тогда она не решала ничего сама. Теперь же ей представился шанс начать думать своей головой и попробовать принимать разумные решения. Никол Пашинян показал, что умеет трезво мыслить. А большего на данном этапе от Еревана Баку и не ожидает.

Первый юбилей победы Азербайджана и своего поражения в 44-дневной войне Армения будет встречать с хорошими новостями. Впервые за многие годы в страну по железной дороге доставлено российское зерно, а вскоре прибудет и казахстанское. 15 вагонов с более чем 1048 тоннами пшеницы прошли из России в Азербайджан и по железнодорожному коридору БТК отправились в Грузию, откуда были доставлены в Армению. Казахстан тоже отправил по железной дороге в Армению свое зерно. В среду оно уже проследовало из России в Азербайджан и далее пойдет в Армению тем же путем, что и российское.

Вице-премьер Армении Мгер Григорян сдержанно, но с заметным позитивом прокомментировал эту новость, сказав, что высоко ценит "проделанную в этом направлении работу азербайджанских и российских коллег. Это событие имеет большое значение для укрепления взаимного доверия и продвижения мирной повестки".

﻿Министр экономики Геворг Папоян в ходе обсуждения проекта госбюджета страны на будущий год сказал о значительной экономии, которую принесет доставка в Армению грузов по железной дороге. "Надеюсь, что отныне Армения будет импортировать пшеницу только по железной дороге, что экономически очень целесообразно, причем как из Казахстана, так и из России. Стоимость как казахской, так и российской пшеницы при доставке в Армению по железной дороге существенно снижается", - сказал он.

Директор Южно-Кавказской железной дороги (ЮКЖД) Алексей Мельников заявил на пресс-конференции в Ереване, что транзит российского и казахстанского зерна через территорию Азербайджана является важным событием - этот маршрут будет пользоваться спросом.

Отметим, что Южно-Кавказская железная дорога является 100-процентной дочерней компанией ОАО "Российские железные дороги".

Мельников считает, что сегодня складывается совершенно новая история для железной дороги. ЮКЖД уже строит планы по организации контейнерных перевозок, в том числе и из Китая. Азербайджанский транзит не только позволит разгрузить контрольно-пропускной пункт Верхний Ларс на российско-грузинской границе, но и удешевит стоимость доставки через морской участок Черного моря, с энтузиазмом говорит директор дороги.

Уточним, что все это стало возможным благодаря миролюбию и доброй воле Азербайджана, о чем ни армянская, ни российская стороны, конечно же, не скажут. В Армении делают вид, что принимают все это как должное и даже немного с одолжением. Даже намекают, что Баку действует в рамках взятых на себя по вашингтонским договоренностям обязательств. На самом деле никаких обязательств по разблокировке транзита грузов для Армении Азербайджан на себя не брал. Он также не брал на себя обязательств по разблокировке коммуникаций непосредственно между Азербайджаном и Арменией. Это процесс, который не может быть односторонним. Пока Ереван не определится с TRIPP и проект коммуникаций через Западный Зангезур не начнет приобретать реальные очертания, азербайджанская сторона не станет открывать выходы на границе. Кроме того, открытие пограничных коммуникаций в условиях нерешенности вопроса делимитации и демаркации может быть сопряжено с рисками.

Но Азербайджан, как видим, нашел вариант, посредством которого показал, что соседи могут на него рассчитывать. И железнодорожный транзит через Азербайджан действительно очень выгоден. Хотя оппозиция и пытается высматривать экономические минусы, в реальности азербайджанский транзит выгоден, надежен и безопасен. Никому в Азербайджане не придет в голову перекрывать дорогу составу, идущему с грузом для Армении, устраивать акции протеста или пытаться нанести ущерб. Состав с российской пшеницей спокойно проследовал через территорию Азербайджана. Так же спокойно сейчас движется в сторону грузинской границы товарный поезд с казахстанской пшеницей. Это не слабость с азербайджанской стороны, это не изощренная хитрость, это демонстрация Азербайджаном своей цивилизованности. Баку, как всегда, показывает пример.

Ранее в комментарии Day.Az эксперт Каспийского института стратегических исследований (Москва) Александр Караваев отмечал, что если процесс взаимного доступа к транзиту товаров между Азербайджаном и Арменией будет нарастать, то в перспективе, конкретно до конца 2026 года, можно ожидать начала торгового взаимодействия непосредственно между экономическими субъектами двух стран. И товарооборот, по мнению российского эксперта, может достаточно быстро дойти до 100 миллионов долларов.

Таким образом, к первому юбилею военного разгрома Армении эта страна начала получать экономические дивиденды от своего поражения. Если в будущем армянская сторона захочет отправлять таким же путем свою продукцию на российские рынки, думается, Азербайджан не станет возражать. Впереди еще немало плюсов, которые ждут армянское общество. Уже сейчас заметно, как изменился фон восприятия Армении и ее лидера на международных площадках. И отрадно видеть, что к соседям приходит понимание. Об этом свидетельствует та сдержанность, с которой официальный Ереван отреагировал на заявления Президента Азербайджана на юбилее Академии наук. Было очень заметно, что Пашинян и члены его команды стараются выбирать слова, чтобы их реакция не показалась резкой и враждебной. Это правильный подход. Армения - сторона, ответственная за годы вражды и кровопролития. Она совершила массу преступлений, принесла много горя азербайджанскому народу, и не ей бурно обижаться на правдивые замечания из Баку.

Очень символично, что первые грузы, доставленные транзитом через Азербайджан, Армения получает именно в канун Дня Победы нашей страны в 44-дневной Отечественной войне. Это показательно и важно. Даже если все не было так задумано с самого начала.