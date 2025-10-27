Баку сделал еще один сильный ход в региональной партии

Автор: Лейла Таривердиева

Что первично - политика или экономика? Может ли экономическое сотрудничество укрепить мир и предупреждать войны?

Многие пытались найти ответ на эти вопросы. Например, Карл Маркс считал экономику первичным базисом, на котором строится вся остальная надстройка, включая политику, культуру, религию и так далее. Монтескье утверждал, что "естественное действие торговли - располагать нас к миру". Американский философ и публицист XVIII века Томас Пейн считал, что "если бы торговле было позволено действовать в той универсальной степени, в какой она способна, она искоренила бы систему войны". В XIX веке британский политик и промышленник Ричард Кобден выступал за свободную торговлю, утверждая, что она "будет иметь тенденцию объединять человечество узами мира". В конце ХХ века американский журналист Томас Фридман высказал мысль, что страны, экономически развитые настолько, что могут позволить себе сеть ресторанов McDonald's, никогда не воевали друг с другом, и разработал на этой основе теорию предотвращения конфликтов.

Все это, конечно, только теория. На практике же экономические интересы не всегда останавливают войны, если политики не умеют видеть дальше своего носа. Тем не менее нельзя не признать, что Европа, сотни лет полыхавшая войнами, после создания Евросоюза, живет в мире. Страны ЕС оказались настолько связаны экономическими узами, что войны стали невыгодны, а общие границы сделали неактуальной борьбу за территорию. Евросоюз - это пример того, что в наше время экономика способна подавлять политические противоречия. И это хороший пример для Южного Кавказа.

Все войны во все времена велись либо за территории, либо за ресурсы, хотя их и пытались всегда "облагораживать" другими мотивами. Сюда не относятся освободительные войны, но таковых в истории было немного, и еще реже они приводили к успеху. Как правило, захватнические войны меняли границы, которые редко потом восстанавливались. Освободительная 44-дневная Отечественная война Азербайджана стала одним из немногих исключений.

Восстановив свою территориальную целостность и полностью обеспечив свой суверенитет после тридцатилетней оккупации, Азербайджан сегодня продолжает удивлять мир, действуя "не по правилам". Вместо того чтобы добиваться разорения Армении, агрессия которой нанесла нашей стране доказанный ущерб в сотни миллиардов долларов, он открывает бывшему агрессору транзитные пути. От Баку ожидали совсем другого - отъема части территорий Армении по праву победителя, многолетних судебных тяжб за репарации, еще большей изоляции соседа и тому подобного. Однако он выбрал иной путь нейтрализации армянской угрозы. Он предложил бывшему агрессору мир и экономическое сотрудничество, хотя объективно агрессор не заслужил ни того, ни другого.

21 октября в заявлении для прессы с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым Президент Ильхам Алиев огласил новость, вызвавшую ажиотаж как в Армении, так и в других заинтересованных кругах. Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению, которые существовали с момента оккупации, и первым таким транзитным грузом явился груз казахстанского зерна в Армению, сообщил азербайджанский лидер.

На прошлой неделе в мире происходило многое, но именно эта новость стала новостью номер один. Для всех она стала неожиданностью, в том числе для армян. Правительство Армении не решилось первым рассказать о происходящем своему обществу. Обычно власти долго думают, прежде чем сообщить плохие новости, а тут, казалось бы, можно только радоваться. Но в Армении все не просто, и казахстанское зерно, доставляемое через Азербайджан, некоторыми расценивается как попытка "экономической экспансии". Дело в том, что отсутствие жестких мер со стороны победителя было некоторыми ошибочно расценено как слабость и вселило надежды реваншистским кругам. Эти круги считают, что Армения должна была гордо отказаться от логистической поддержки Азербайджана и искать ее где-то в другом месте.

Заметим, что поиск не увенчался бы успехом. На юге у Армении подсанкционный Иран, на севере закрытые для транзита оккупированные территории Грузии и проблемный погранпереход в Ларсе, а за ними - подсанкционная Россия. Ну, а на западе - закрытая граница с Турцией. Остается только Грузия, которая не может обеспечить Армению всесторонне без участия Азербайджана.

И тут на повестку выходит вопрос: готова ли Армения пожертвовать своими политическими заблуждениями ради экономического развития? Когда мы говорим "Армения", имеем в виду не Никола Пашиняна и его прозревшую команду, а армянское общество, на которое все еще влияют нездоровые нарративы реваншистов.

Серж Саргсян прокомментировал журналистам шаг Баку, назвав "неудобным с точки зрения логистики" поставки казахстанского зерна в Армению через территорию Азербайджана.

Как отметил в беседе с журналистами Саргсян, это не самый короткий, тем более, не самый выгодный в денежном плане, путь его поставки. У экс-президента РА плохо с географией и в целом с представлением о логистике в регионе. Достаточно взглянуть на карту, чтобы увидеть, что ближайший путь из Казахстана в Армению пролегает через Азербайджан. Конечно, если бы уже был построен Зангезурский коридор, транзит стал бы еще проще. Но отсутствие маршрута - не наша вина. И даже не вина Никола Пашиняна. Виноваты в этом реваншистские круги, будоражащие общество и пять лет не дающие премьер-министру поступить правильно. Только сейчас, заручившись поддержкой американской стороны, он, наконец, на что-то решился. Правда, через два месяца после вашингтонской встречи снова появляются признаки застоя в ситуации.

Серж Саргсян в своих оценках хотя бы старался сохранять солидность, а его соратники разбушевались не на шутку. Заместитель председателя возглавляемой Саргсяном Республиканской партии Эдуард Шармазанов рвет и мечет. "Позор! Позор!" - пишет он в СМИ. Представитель партии, взявшей за основу идеологию Нжде, пишет: "Завтра, говорят, придут азербайджанская нефть и газ. А послезавтра - и сами азербайджанцы, и через несколько лет мы признаем, что в собственной стране оказались в положении слуг". Он возмущен, что кто-то "с аппетитом ест пшеницу, пришедшую из Азербайджана" в то время, как армян больше нет в Карабахе, а военные преступники сидят на скамье подсудимых в Баку.

Шармазанов не понимает, "как удалось всего за несколько лет провести такую диверсию против ценностной системы целого общества?". Действительно, удивительно, что всего за два года появились зачатки просветления в сознании общества, которое зомбировалось более ста лет. Безобразная и направленная на уничтожение ценностная система армянского общества выгодна тем, кто в 2018 году был выметен из власти. Десятилетия они держались за счет страшных сказок про азербайджанцев, и Шармазанов не понимает, почему это больше не работает.

В своей истеричной заметке он напомнил об очень показательном факте. О том, как в августе-сентябре 2023 года сепаратисты, играющие в "блокаду", не пропускали фуры с мукой для "голодающих" армян. 40 тонн муки, доставленных на Агдамскую дорогу Азербайджанским Обществом Красного Полумесяца, не пропускали даже на грузовиках российских миротворцев. Мол "мы отказываемся от азербайджанского хлеба". Люди, сто лет евшие азербайджанский хлеб, встали в позу, но этот нацистский лозунг сыграл как раз против них. Всем стало ясно, что никакого голода в Карабахе нет, а "блокада" всего лишь показательное выступление сепаратистов с целью возвращения им контроля над Лачинской дорогой.

Надо сказать, что этот ход азербайджанской стороны был очень сильным. Таким же сильным ходом стало открытие азербайджанского транзита для грузов, предназначенных Армении.

Армянское общество нужно постепенно приучать к мысли, что экономические интересы, социальное благополучие и перспективы намного важнее политических фантазий. Азербайджан не занимается в данном случае благотворительностью и не собирается жертвовать своими интересами. Принятое им решение нужно рассматривать только как шаг доброй воли. Кто-то ведь должен дать старт практической нормализации. Слов до сих пор было сказано много, и ждать первого шага от Еревана можно было вечность в силу политической специфики этой страны.

Суверенное государство, коим считает себя Армения, не может вечно жить за счет подачек диаспоры, грантов союзников и реэкспорта санкционных российских товаров. Эти потоки не долговечны и не создают надежного фундамента. Фундамент создает свободное и взаимовыгодное региональное сотрудничество. Главными для страны должны быть показатели товарооборота не с Индией или США, а с ближайшими соседями. Если в региональном раскладе перед названием "Армения" значится пробел, о развитии не может быть и речи.

Так что желаем гражданам Армении приятного аппетита. И пусть его не испортит правда о том, что хлеб в их магазинах произведен из зерна, доставленного через Азербайджан.