Азербайджан окончательно вывел регион из тупика

Снятие ограничений на транзит грузов для Армении через азербайджанскую территорию - это показатель нашей заинтересованности в разблокировке коммуникаций в регионе. Это свидетельство того, что наша политика всегда была направлена на развитие регионального сотрудничества.

Об этом сказал в комментарии Day.Az депутат Милли Меджлиса Турал Гянджалиев.

Оккупацией территорий Азербайджана, продолжавшейся почти тридцать лет, Армения лишала регион тех возможностей, которые предоставляет география Южного Кавказа, отметил парламентарий. В течение десятилетий из-за карабахского конфликта Южный Кавказ переживал серьезные проблемы, и только транспортно-логистические проекты Азербайджана не позволяли региону превратиться в полный тупик.

"Наша страна в очередной раз продемонстрировала свое рациональное видение будущего. Благодаря выверенной и мудрой политике Азербайджана и лидерству Президента Ильхама Алиева мы добились вывода региона из тупика, сделав его незаменимым маршрутом для торговых путей между Европой и Азией. Однако агрессорская политика Армении мешала использованию имеющегося потенциала в полной мере. Эту проблему решила 44-дневная война и завершение карабахского конфликта. И вот, в Армению отправляется первый груз транзитом через Азербайджан", - сказал Гянджалиев.

По словам нашего собеседника, до начала войны в Украине основным маршрутом грузоперевозок между Азией и Европой был северный путь, проходящий через Россию. Однако геополитические процессы серьезно сказались на традиционной логистике в Евразии, выведя на повестку Средний коридор и Южный Кавказ. Это стало возможным благодаря Азербайджану, подчеркнул Гянджалиев. Реализованные Азербайджаном проекты превратили Южный Кавказ в важный транзитный регион Евразии. Теперь на очереди Зангезурский коридор.

"Азербайджанская сторона в будущем году завершит все работы по созданию этого коридора на своей территории, и теперь все зависит от ответственного подхода и политической воли Армении. Как сказал в Астане Президент Ильхам Алиев, Зангезурский коридор (TRIPP) будет открыт до конца 2028 года. TRIPP станет частью Среднего коридора и логическим завершением работ по превращению региона в транспортно-логистический хаб континента", - сказал Турал Гянджалиев.

Лейла Таривердиева