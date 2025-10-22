Цена мира могла быть меньшей: о чем нужно помнить всегда

Автор: Акпер Гасанов

Заявление специального представителя Европейского Союза по Южному Кавказу Магдалены Гроно о "вдохновляющих позитивных шагах" в процессе мирного урегулирования между Азербайджаном и Арменией достойно отдельного и широкого комментария. Ведь, ЕС впервые столь открыто приветствовал конкретные инициативы Баку - снятие всех ограничений на транзит армянских грузов через территорию Азербайджана.

В Брюсселе отметили также встречу спикеров парламентов двух стран в Женеве и готовящиеся в Ереване круглые столы представителей гражданского общества Азербайджана и Армении. Эти слова из уст европейского дипломата можно было бы назвать историческими, но только в том случае, если бы они прозвучали лет на пятнадцать раньше. Ведь все, что сегодня называется "мирными инициативами", Азербайджан предлагал Еревану задолго до 44-дневной войны. Тогда, когда еще можно было предотвратить войну, сохранить человеческие жизни, восстановить доверие и начать новую страницу в истории региона без разрушений и боли.

Ещё в середине 2000-ых годов Президент Азербайджана Ильхам Алиев не раз подчеркивал: конфликт должен быть решен на основе международного права, в рамках территориальной целостности Азербайджана. Баку предлагал Армении экономическое сотрудничество, открытие коммуникаций, участие в региональных проектах - при условии освобождения оккупированных территорий.

Однако тогдашние власти Армении, опьяненные иллюзией безнаказанности и поддержкой ряда ведущих стран ЕС, прежде всего Франции, выбрали курс конфронтации. Вместо того чтобы искать пути компромисса, официальный Ереван годами укреплял оккупационный режим на захваченных землях, разрушал азербайджанские города, выкачивал природные ресурсы и проводил насильственную армянизацию. Более того, именно армянская сторона активно провоцировала новую войну - нарушала перемирие, обстреливала мирные населенные пункты, делала провокационные заявления, делавшие бессмысленными мирные переговоры.

И ЕС, который сегодня так громко говорит о "поддержке мира", тогда не сказал ни слова осуждения в адрес Армении. Ни Брюссель, ни Париж, ни другие крупные европейские столицы не нашли в себе смелости предпринять конкретные шаги по принуждению официального Еревана к уважению международного права. Например, через введение санкций против Армении. Но, вместо этого мы увидели кардинально иную картину.

В частности, французские политики разного пошиба публично поддерживали сепаратистский режим, приглашали его представителей на официальные приемы, а отдельные муниципалитеты даже заключали с Ханкенди "договоры побратимства". Эта лицемерная политика двойных стандартов лишь подталкивала армянских лидеров к авантюрам. И когда в 2020 году терпение Азербайджана исчерпалось, 44-дневная война стала неизбежной.

Да, в итоге, одержав победу в 44-дневной войне в 2020 году, а потом проведя блестящую, однодневную антитеррористическую операцию в Карабахском экономическом регионе в сентябре 2023 года, опираясь на международное право и собственные силы, Азербайджан восстановил справедливость, освободил оккупированные земли и установил новый, реальный статус-кво на Южном Кавказе. Но всегда важно помнить о том, какой ценой было достигнуто то, что ныне в ЕС именуют "вдохновляющими позитивными шагами".

Да, эти слова запоздали. Но все же лучше поздно, чем никогда. Южный Кавказ действительно получил реальный шанс на исторические перемены - впервые за три десятилетия. В связи с этим показательно и заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который на фоне азербайджанского шага заявил о готовности Еревана обеспечить двусторонний транзит. По его словам, уже сейчас Армения может обеспечить движение грузовых машин из Азербайджана через Турцию и обратно - по маршруту Маргара - Ехегнадзор - Сисиан - Горис.

Пашинян также заявил о политической готовности открыть железнодорожное сообщение между Турцией, Нахчываном и Азербайджаном, хотя инфраструктура требует восстановления. Более того, он подчеркнул, что в будущем через территорию Армении могут быть построены трубопроводы и линии электроснабжения, связывающие Азербайджан, Нахчыван и Турцию. Это заявление можно назвать позитивным: армянский лидер столь открыто признаёт неизбежность и необходимость региональной интеграции, где Азербайджан играет ключевую роль.

Но нельзя забывать, что все еще существует риск того, что некоторые силы в Армении именуют "реваншем". Да, армянские радикалы, опирающиеся на внешнюю поддержку - будь то отдельные политики Франции, лоббисты в США или диаспоральные структуры - по-прежнему пытаются саботировать мирный процесс. Их цель - не допустить укрепления нового порядка, вернуть регион в состояние конфронтации и страха. Поэтому главная задача сегодня - не позволить этим силам сорвать исторический шанс. Азербайджан уже сделал свое: предложил, обеспечил, гарантировал. Сейчас слово за Арменией и за Европой, если она действительно хочет быть частью мира, а не частью старых проблем.