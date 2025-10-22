https://news.day.az/society/1789864.html В Аляте автомобиль сбил насмерть двух пешеходов В посёлке Алят произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в посёлке Алят легковой автомобиль марки Mercedes сбил насмерть переходивших дорогу двух пешеходов. Одним из погибших является 45-летний житель Сальяна Анар Гусейнгулу оглу Байрамов.
Одним из погибших является 45-летний житель Сальяна Анар Гусейнгулу оглу Байрамов. Личность второго погибшего уточняется.
По факту проводится расследование.
