В Аляте автомобиль сбил насмерть двух пешеходов

В посёлке Алят произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в посёлке Алят легковой автомобиль марки Mercedes сбил насмерть переходивших дорогу двух пешеходов. Одним из погибших является 45-летний житель Сальяна Анар Гусейнгулу оглу Байрамов.