В Верховный суд Азербайджана будут назначены новые судьи

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, этот вопрос включен в повестку пленарного заседания Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, которое состоится 24 октября.