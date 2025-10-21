https://news.day.az/society/1789765.html В Верховный суд Азербайджана будут назначены новые судьи В Верховный суд Азербайджанской Республики будут назначены новые судьи. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, этот вопрос включен в повестку пленарного заседания Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, которое состоится 24 октября.
