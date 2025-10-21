Премьером Японии впервые стала женщина

Глава Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии Санаэ Такаити стала первой в истории государства женщиной-премьер-министром по результатам голосования в обеих палатах парламента. Об этом сообщает телеканал NHK, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Таким образом, Санаэ Такаити стала 104-м премьером Японии.

Во вторник, 21 октября, будет объявлен новый состав правительства страны, которое после церемонии утверждения императором Японии Нарухито будет считаться официально сформированным.

Ранее стало известно, что правительство Японии во главе с бывшим премьером Сигэру Исибой в полном составе ушло в отставку. Исиба пробыл на посту чуть больше года. За день до голосования ЛДП и "Общество обновления Японии" договорились сформировать новую коалицию.