Правительство Японии ушло в отставку

Правительство Японии во главе с премьер-министром Сигэру Исибой ушло в отставку.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает агентство Kyodo.

Это связано с предстоящими во второй половине дня выборами нового премьера в парламенте страны.

Правящая Либерально-демократическая партия Японии (ЛДП) договорилась о формировании коалиции с оппозиционной Партией обновления Японии, что гарантирует избрание лидера ЛДП Санаэ Такаити на пост премьера.