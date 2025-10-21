https://news.day.az/world/1789593.html Правительство Японии ушло в отставку Правительство Японии во главе с премьер-министром Сигэру Исибой ушло в отставку. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает агентство Kyodo. Это связано с предстоящими во второй половине дня выборами нового премьера в парламенте страны.
Правительство Японии ушло в отставку
Правительство Японии во главе с премьер-министром Сигэру Исибой ушло в отставку.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает агентство Kyodo.
Это связано с предстоящими во второй половине дня выборами нового премьера в парламенте страны.
Правящая Либерально-демократическая партия Японии (ЛДП) договорилась о формировании коалиции с оппозиционной Партией обновления Японии, что гарантирует избрание лидера ЛДП Санаэ Такаити на пост премьера.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре