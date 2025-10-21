Закир Гасанов встретился с личным составом, участвовавшим в учениях «Единство – 2025» - ФОТО - ВИДЕО
Находящийся с визитом в Узбекистане министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с военнослужащими, представлявшими нашу страну на совместных региональных учениях "Единство - 2025".
Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в минобороны Азербайджана.
Особо подчеркнув влияние проводимых учений на эффективность совместной региональной деятельности стран, министр обороны высоко оценил боевую подготовку коммандос и расчётов БПЛА азербайджанской армии, проявивших высокий профессионализм и мастерство в ходе учений.
Генерал-полковник З.Гасанов отметил, что подобные совместные учения являются показателем высокой боеспособности наших армий.
Министр пожелал участникам учений успехов в дальнейшей службе и выразил удовлетворение высоким уровнем организации совместных региональных учений "Единство - 2025".
