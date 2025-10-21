Снегопад в Лачине

В Лачинском районе Азербайджана наблюдается снегопад.

Как передает Day.Az со ссылкой на карабахское бюро Trend, с утра снег идет в нескольких селах района - Минкенд, Малыбейли, Бозлу и Союгбулаг.

Температура воздуха в настоящее время составляет около одного градуса.