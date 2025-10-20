Президент Ильхам Алиев прибыл с государственным визитом в Казахстан

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 20 октября прибыл с государственным визитом в Республику Казахстан.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту города Астана в честь Президента Азербайджана был выстроен почетный караул.

Главу государства встретил Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед главами государств.