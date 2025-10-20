https://news.day.az/officialchronicle/1789476.html Президент Ильхам Алиев прибыл с государственным визитом в Казахстан - ФОТО Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 20 октября прибыл с государственным визитом в Республику Казахстан.
Президент Ильхам Алиев прибыл с государственным визитом в Казахстан - ФОТО
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 20 октября прибыл с государственным визитом в Республику Казахстан.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту города Астана в честь Президента Азербайджана был выстроен почетный караул.
Главу государства встретил Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.
Под звуки военного марша почетный караул прошел перед главами государств.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре