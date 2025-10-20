В Армении арестовали мэра одного из городов и кучу крупных взяточников

В Армении арестованы мэр города Гюмри и восемь человек по обвинению в получении и даче крупной взятки должностными лицами общины.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявили в антикоррупционном комитете республики.

В результате масштабных оперативно-розыскных мероприятий и секретных следственных действий, проведённых Оперативно-розыскным управлением Антикоррупционного комитета Армении, были получены фактические данные о случаях, когда глава общины Гюмри и главный архитектор, действуя по предварительному сговору, требовали и получали взятки.

В рамках возбужденного уголовного производства вынесены решения о привлечении к уголовной ответственности и аресте восьми лиц, включая главу общины.

В результате предпринятых мероприятий, В частности, выяснилось, что глава общины Гюмри и главный архитектор, узнав, что гражданин самовольно построил здание площадью около 1500 м² по адресу ул. Гарегина Нжде, 1/9, которое подлежало сносу, вступили с ним в предварительный коррупционный сговор. Они пообещали не предпринимать мер по сносу самовольной постройки, оформить фиктивные официальные документы о её "сносе и новом строительстве" и узаконить здание в обмен на крупную взятку - 4 миллиона драмов. Для реализации преступного умысла главный архитектор, по предварительной договоренности и с ведома главы общины, неоднократно встречался с гражданином, построившим самовольное строение. На этих встречах обсуждались детали "узаконивания" здания и схема поэтапной передачи взятки по принципу "действие - деньги - действие - деньги", в ходе чего был окончательно предъявлен запрос на взятку и получено согласие её передать.

Кроме того, по делу получены сведения о том, что члены преступной группы, стремясь сохранить тайну и непрерывность своих коррупционных действий, целенаправленно оказывали давление на нежелательных для них членов совета старейшин общины Гюмри, собирая о них компрометирующую информацию и пытаясь сделать их подконтрольными с помощью шантажа.

Помимо вышеизложенного, также следствием установлено, что глава общины, используя служебное положение, фактически инициировал процесс фальсификации документов для приватизации участка земли, находящегося на балансе общины, но используемого им лично, а также для узаконивания самовольно построенного здания, принадлежащего его близкому родственнику.

Более того, получены доказательства того, что главный архитектор в шести других случаях также получал взятки от граждан за совершение незаконных действий.

В рамках уголовного дела продолжаются масштабные оперативно-розыскные и следственные мероприятия с целью полного раскрытия структуры и механизма коррупционной схемы, а также выявления всех участников преступной сети.

Отметим, что после задержания Гукасяна у мэрии собрались люди, которые спровоцировали столкновения с силовиками.