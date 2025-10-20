Начнется разработка технико-экономического обоснования коридора "зеленой" энергии ЦА - Азербайджан

Разработка технико-экономического обоснования проекта коридора зеленой энергии Центральная Азия-Азербайджан начнется в ноябре этого года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр энергетики Парвиз Шахбазов в статье "Азербайджан становится региональным энергетическим хабом" в газете "Азербайджан", опубликованной по случаю Дня работников энергетики - 20 октября.

Отмечено, что работа над коридором "зеленой энергии" началась в прошлом году с подписания Межправительственного соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между тремя странами при участии президентов Азербайджана, Казахстана и Узбекистана в рамках COP29: "Транскаспийский энергетический коридор", соответствующий приоритетам политики Президента Азербайджана Ильхама Алиева по развитию регионов Центральной Азии, Южного Кавказа и Каспия как единого геополитического пространства, позволяет впервые в истории объединить электроэнергетические системы наших стран. Для "Коридора зеленой энергии Центральная Азия - Азербайджан" создано совместное предприятие "Альянс зеленого коридора" со штаб-квартирой в Баку, и после завершения процесса отбора компании в ноябре начнется подготовка технико-экономического обоснования проекта при финансовой поддержке Азиатского банка развития и Азиатского банка инфраструктуры и инвестиций".