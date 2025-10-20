https://news.day.az/world/1789344.html Орел влетел в машину таксиста в США - ВИДЕО В США в машину к таксисту залетел орел. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Мужчина попытался его прогнать, но в итоге уступил птице и вышел из автомобиля.
Орел влетел в машину таксиста в США - ВИДЕО
В США в машину к таксисту залетел орел.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Мужчина попытался его прогнать, но в итоге уступил птице и вышел из автомобиля.
