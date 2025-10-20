Армения заблудилась по дороге к миру?

Заявления главы МИД Армении Арарата Мирзояна, сделанные на пресс-конференции с председателем ОБСЕ Элиной Валтонен, стали очередным свидетельством того, насколько Ереван по-прежнему стремится лавировать между обязательствами и интерпретациями, между юридическими формулировками и политическим популизмом. Однако Южный Кавказ уже не тот, каким был десять лет назад. Реалии изменились. И Азербайджан больше не намерен играть по правилам, написанным в эпоху оккупации.

Конституция Армении - препятствие миру

Мирзоян с раздражением заявляет, что Конституция Армении - внутреннее дело его страны. С юридической точки зрения - да. Но если основополагающий закон государства содержит положения, прямо отрицающие территориальную целостность Азербайджана, включая ссылки на Декларацию и так называемую "Нагорно-Карабахскую Республику" и фиксацию мифических "границ", проходящих по территории суверенного Азербайджана, - это становится не просто "внутренним делом", а международной проблемой.

Я уже неоднократно писал о конституционной проблеме в Армении. Не будем повторяться. Если Ереван действительно хочет подписать мирный договор, он обязан устранить из своей Конституции все положения, противоречащие признанным границам Азербайджана. Это не прихоть, а необходимость. Потому что мирный договор невозможен без взаимного признания суверенитета и территориальной целостности. А пока Конституция Армении утверждает обратное - юридическая база для мира попросту отсутствует.

"TRIPP", "путь", или же Зангезурский коридор - суть важнее названия

Попытка переименовать маршрут из Восточного Зангезура в Нахчыван в нейтрально звучащее "TRIPP" - это, по сути, информационная операция по замещению понятий. Название, которым оперирует армянская сторона, может звучать в их пресс-релизах, но это не изменит геополитической реальности.

Для Азербайджана это Зангезурский коридор. И это не просто символизм - это термин, отражающий историческую, географическую и политическую реальность. После 30 лет оккупации Азербайджан не просто вернул свои земли, но и стал инициатором регионального мира и сотрудничества. И в рамках Трехстороннего заявления от 9/10 ноября 2020 года Армения взяла на себя конкретные обязательства - разблокировать транспортные пути и обеспечить беспрепятственное движение между западными районами Азербайджана и Нахчываном.

И теперь, спустя почти пять лет, звучат заявления о "юрисдикции", "принципах", "совместных армяно-американских компаниях". Но позвольте спросить - как это сочетается с термином "беспрепятственное сообщение", зафиксированным в международном соглашении, подписанном премьер-министром Армении?

Беспрепятственный коридор - обязательство, уже взятое Арменией

В статье 9 Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года четко прописано: "Республика Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях".

Это не вопрос интерпретации. Это юридически обязывающая формулировка, которую Армения подписала, осознанно и добровольно. И сейчас попытки переосмыслить или переиграть эти обязательства в стиле "все будет по нашим условиям, когда мы согласуем с США" лишь создают впечатление, что Ереван до сих пор не принял реальность нового баланса сил в регионе.

Азербайджан, как страна, освободившая свои территории от оккупации, продемонстрировал зрелость и ответственность, предложив мир - мир без ультиматумов, на базе четких международно-правовых принципов. Однако мир невозможен, если одна сторона продолжает жить в прошлом.

Выбора нет - есть реальность

Армении необходимо отказаться от территориальных претензий к соседям, а ее Конституция должна быть приведена в соответствие с международным правом, иначе мирного соглашения не будет.

Маршрут через Зангезур - это тот самый Зангезурский коридор, как бы его теперь ни называли в пресс-релизах. И этот коридор должен быть беспрепятственным, потому что таков был выбор самой Армении в 2020 году.

Пора отказаться от манипуляций, искажения понятий и бесконечных ссылок на третьи стороны. Южный Кавказ нуждается в стабильности, но она невозможна без признания реальности.

А реальность такова: Азербайджан предложил мир. Теперь шаг за Ереваном.