Почему Армения никак не решится на изменение Конституции?

Автор: Лейла Таривердиева

Хотя после вашингтонской встречи в Азербайджане царило воодушевление, все же закрадывались сомнения и опасения, что Ереван не выдержит и сорвется. За годы соседства в качестве независимых государств, омраченных оккупацией, мы научились разбираться в тонкостях армянской политики. Поэтому не было полной уверенности, что, вернувшись в Армению, премьер страны не попадет снова под влияние местной ауры. Единственное, что внушало надежду, - это присутствие в деле Соединенных Штатов. Участие ведущей мировой державы и провозглашение ею своих экономических интересов в этом регионе, думали мы, способно заставить Ереван перестать бояться кого бы то ни было и суметь постоять за свое слово и свою подпись.

Но нет. Как говорится, не было, не было и вдруг не стало.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Армения не брала на себя никаких обязательств перед третьими странами в отношении конституционной реформы. Он также объявил, что срок в 99 лет, на который США возьмут под управление Зангезурский коридор (Маршрут Трампа), нигде не прописан и будет предметом переговоров.

Сначала о конституции. Да, Никол Пашинян не приносил клятвы перед Дональдом Трампом о том, что внесет изменения в основной закон. Но, подписав Совместную декларацию и парафировав текст мирного договора, Армения фактически расписалась под этим обязательством. Потому что устранение токсичных моментов из армянской конституции является главным условием подписания мира, поставленным Баку. И сделано это было в присутствии Президента США. Это требование не было для Пашиняна сюрпризом, он прекрасно знает, что обойти его не удастся, и его счастливая физиономия на видео и фото из Вашингтона говорят о том, что он находится на этапе принятия. Хотя, возможно, счастливый вид армянского премьера происходил от того, что получил право посидеть за столом в Овальном кабинете.

В принципе, нет никакой разницы, брал ли Ереван обязательства перед Вашингтоном. Ему должно быть достаточно, что обязательство по конституционным поправкам он взял перед Баку. И выполнять его придется.

Удивил и демарш в отношении условий строительства Зангезурского коридора. Прошли три недели, и только сейчас Ереван вдруг отказывается от того, о чем на вашингтонской встрече говорилось во всеуслышание перед журналистами?

На совместной пресс-конференции после встречи Президент Трамп заявил, что Армения создает исключительное партнерство с США, чтобы развить этот коридор, управление над которым продлится 99 лет и может быть продлено еще на 99 лет.

Если никаких договоренностей не было, Никол Пашинян должен был сразу заявить об этом. А он только улыбался и кивал. Почему же промолчал? За эти три недели тема 99-детнего американского управления коридором обсуждалась и анализировалась на всем мировом медиа-пространстве. И вдруг сейчас Ереван начинает все отрицать и называть слухами.

Если честно, нам все равно, на какой срок США возьмут под управление коммуникации через Зангезур. Но в данном случае налицо ситуация, когда Ереван фактически отказывается от договоренностей с Вашингтоном. А это значит, что вопрос Зангезурского коридора снова уходит на задний план. И что-то подсказывает, что додумался до этого Ереван не своим умом. Счастливая улыбка начала стираться с лица премьера Армении после контактов с Москвой и Тегераном.

Первая не имеет ничего против строительства коммуникаций в Нахчыван, она даже за, но хочет всем управлять и контролировать процесс сама. Так прописано в документе от 10 ноября 2020 года. Однако накануне на брифинге в Ереване Никол Пашинян отказался от Трехстороннего заявления, посчитав его оставшимся в прошлом. России это, само собой, не нравится, потому что она не намерена уступать свое присутствие в Армении американцам. Тут все просто и ясно.

С Ираном сложнее. В этой стране, похоже, только президент не комплексует по поводу дороги через Зангезур. Вся остальная правящая, официальная и религиозная, верхушка, включая и парламент, дружно поет проекту анафему. Мы не знаем, какие сигналы поступают Еревану из Тегерана, что обещают или чем угрожают Армении за сотрудничество с США. Но Пашиняну все-таки стоит вспомнить, что он руководит суверенным государством, которое не должно ориентироваться на чужие интересы и плясать под чужую дудку. Руководитель суверенного государства должен уметь держать удар и стоять на своем. Пусть учится у Баку, как сделать так, чтобы тебя уважали и не совали носы в твои дела. Тем более, что теперь Армения не одна. Помимо того, что благодаря усилиям Азербайджана в эту страны пришли интересы ведущей мировой державы (о чем там и мечтать не могли), в данном проекте имеется и большой интерес самого Азербайджана. Что тоже дает определенные гарантии безопасности. А после открытия коммуникаций и превращения Армении в страну международного транзита, у нее отпадет необходимость обеими руками держаться за кого бы то ни было.

К сожалению, мы снова наблюдаем, как Армения, сделав разумный шаг, дает задний ход. Стоять за своим словом - это явно не входит в число достоинств армянского истеблишмента. В том же Трехстороннем заявлении было много того, под чем Ереван подписался, но не выполнил. Причем, начал отказываться от взятых обязательств почти сразу, на ходу выдумывая аргументы и причины.

Не хочется напоминать о плохом, учитывая позитивные сдвиги в отношениях, но иностранные путешественники, побывавшие в прежние времена на Кавказе, видимо, не случайно указывали на то, что армяне легко нарушают любые договоренности и что ничего не значит не только слово, но даже подпись армянина. Никол Воваевич, докажите, что это не так. Сейчас для Армении наступил момент истины, и ей лучше отказаться от традиционной политики. Потому что транзитной страной она станет только в том случае, если откроются все коммуникации и границы. А отроются они, в свою очередь, только в том случае, если будет реализован зангезурский проект. Без дороги в Нахчыван Азербайджан не станет помогать бывшему оккупанту, натворившему дел, выходить из изоляции.

Ереван не должен упускать этот исторический шанс. Он должен прекратить цепляться к деталям, а создать своему новому партнеру в лице США условия для реализации договоренностей. Подробности проекта Ереван и Вашингтон, как сообщалось, должны были начать обсуждать сразу после встречи в Вашингтоне. Пока что нет никакой информации о том, что процесс пошел. А ей уже давно пора бы появиться.