Трамп рассказал о деталях запуска Зангезурского коридора

Армения создаёт эксклюзивное партнёрство с Соединёнными Штатами для развития Зангезурского коридора, который может быть рассчитан на срок до 99 лет, а затем, как обещают, через 99 лет он будет продлён.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент США Дональд Трамп по итогам встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Белом доме.

"Мы ожидаем значительного развития инфраструктуры американскими компаниями", - сказал он.