Казахстан поддерживает инициативу Зангезурского коридора.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр транспорта Казахстана Нурлан Сауранбаев на 21-м заседании Совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Казахстаном в Баку.

"Хочу особо подчеркнуть стратегическую важность Среднего коридора. Необходимо приложить все усилия для его дальнейшего развития и повышения эффективности. В этом контексте особое значение приобретает проект Зангезурского коридора.

Казахстан поддержит данную инициативу наших азербайджанских братьев, рассматривая ее как важный элемент формирования целостной и устойчивой транспортной архитектуры",- сказал он.

Министр подчеркнул, что развитие транспортно-логистической сферы является важным элементом сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном.

По его словам, Казахстан и Азербайджан являются ключевыми звеньями Среднего коридора, обеспечивающего связь между Азией и Европой.