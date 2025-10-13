Для управления мопедом будет требоваться водительское удостоверения

Для управления мопедом будет требоваться получение водительского удостоверения.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, этот вопрос отражен в законопроекте о внесении изменений в "Закон о дорожном движении", который сегодня обсуждался на заседании Комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.

Отмечается, что основная цель законопроекта - совершенствование регулирования эксплуатации мопедов, повышение знаний и навыков водителей и, в целом, повышение безопасности дорожного движения.

Так, одним из важных предложенных изменений является требование наличия водительского удостоверения для управления мопедом. Это обеспечит, что водители будут обладать определёнными знаниями и навыками, что в итоге повысит безопасность на дорогах.

Среди других предложений - точное определение понятия "мопед", обязательная государственная регистрация мопедов и ведение учёта. Также законопроектом предусмотрено отмена ранее существовавшего требования движения мопедов исключительно по правой полосе дороги.

Кроме того, законопроект запрещает перевозку грузов, которые выходят за габариты мотоцикла или мопеда более чем на 0,5 метра по длине или ширине, либо препятствуют управлению транспортным средством.