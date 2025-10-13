https://news.day.az/economy/1787724.html Строительство Южного грузового терминала близится к завершению - Вице-премьер Строительство Южного грузового терминала Азербайджанских железных дорог, важного компонента транспортного коридора "Север-Юг", расположенного в иранском городе Астара, близится к завершению.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Шахин Мустафаев в ходе выступления на трехсторонней встрече с представителями Российской Федерации и Исламской Республики Иран.
Вице-премьер напомнил, что в декабре 2023 года были сданы в эксплуатацию новый автомобильный мост и пропускной пункт через реку Астарачай на азербайджано-иранской границе.
