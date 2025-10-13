Толпы людей в Тель-Авиве ожидают возвращения заложников

Тысячи израильтян собрались в центре Тель-Авива в ожидании освобожденных заложников.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Оставшиеся 13 живых заложников будут переданы в 10:00 по местному времени, уточняет "Аль-Джазира". 