https://news.day.az/world/1787710.html Толпы людей в Тель-Авиве ожидают возвращения заложников - ВИДЕО Тысячи израильтян собрались в центре Тель-Авива в ожидании освобожденных заложников. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Оставшиеся 13 живых заложников будут переданы в 10:00 по местному времени, уточняет "Аль-Джазира".
