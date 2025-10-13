В Баку проходит трехсторонняя встреча Азербайджан-Иран-Россия

В Баку проходит трёхсторонняя встреча между Азербайджаном, Ираном и Россией.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, во встрече, проходящей под сопредседательством заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева, заместителя председателя правительства Российской Федерации Алексея Оверчука и министра дорог и градостроительства Исламской Республики Иран Фарзаны Садег, принимают участие уполномоченные представители профильных ведомств трёх стран.

В ходе встречи ожидается обсуждение вопросов транспорта и логистики, энергетики и таможни.

