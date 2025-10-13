https://news.day.az/politics/1787690.html В Баку проходит трехсторонняя встреча Азербайджан-Иран-Россия В Баку проходит трёхсторонняя встреча между Азербайджаном, Ираном и Россией.
В Баку проходит трехсторонняя встреча Азербайджан-Иран-Россия
В Баку проходит трёхсторонняя встреча между Азербайджаном, Ираном и Россией.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, во встрече, проходящей под сопредседательством заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева, заместителя председателя правительства Российской Федерации Алексея Оверчука и министра дорог и градостроительства Исламской Республики Иран Фарзаны Садег, принимают участие уполномоченные представители профильных ведомств трёх стран.
В ходе встречи ожидается обсуждение вопросов транспорта и логистики, энергетики и таможни.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре