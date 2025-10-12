Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам 67-го ежегодного заседания Международной ассоциации судей

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил обращение участникам 67-го ежегодного заседания Международной ассоциации судей, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

В обращении говорится:

"Уважаемые участники мероприятия,

Сердечно приветствую вас на проводимом в городе Баку 67-м ежегодном заседании Международной ассоциации судей, желаю успехов в работе этого престижного мероприятия, посвященного развитию правосудия и обеспечению независимости судей.

Международная ассоциация судей, объединяющая национальные ассоциации судей почти 100 стран, с момента своего создания стала важным институтом, выступившим со значимыми инициативами по защите независимости судей, укреплению верховенства закона, повышению качества и эффективности правосудия. Сегодня Международная ассоциация судей также служит площадкой для международного диалога и сотрудничества в целях совершенствования судебной системы, являющейся одной из основных опор верховенства закона.

Получение Азербайджаном права на проведение 67-го ежегодного заседания Международной ассоциации судей является показателем мирового авторитета нашей страны, наглядным свидетельством доверия международной юридической общественности к ее судебно-правовой системе.

Проведение этого престижного мероприятия в Азербайджане именно в этом году имеет особое символическое значение для нашей страны и всего нашего юридического сообщества. 2025-й год объявлен в Азербайджане "Годом Конституции и Суверенитета". На основе принципов, закрепленных в Конституции, разработанной 30 лет назад - в 1995 году под руководством общенационального лидера Гейдара Алиева, в нашей стране была сформирована независимая трехступенчатая судебная система, разделение властей, защита прав человека и верховенство закона стали одними из основных столпов государственного управления. Освободив земли, находившиеся под оккупацией, Азербайджан добился обеспечения своей территориальной целостности и суверенитета, провозглашенных в Основном законе высшим намерением.

Построение правового государства в Азербайджанской Республике является одним из стратегических приоритетов нашей государственной политики. В Азербайджане принимаются широкомасштабные меры по дальнейшему укреплению роли правосудия как основного гаранта защиты прав человека. В результате проводимых в нашей стране последовательных реформ повысилась эффективность судебной деятельности, расширились возможности обращения граждан к правосудию, укрепилась независимость судей. В то же время применение информационных технологий и цифровых решений обеспечило прозрачность и гибкость в судебном управлении, были предприняты серьезные шаги по улучшению доступности судов для граждан. Все это послужило усилению доверия общества к правосудию, укреплению позиций судов как одного из основных столпов правового государства.

Вызовы современной эпохи, социально-экономические трансформации, происходящие в глобальном масштабе, стремительно развивающаяся цифровизация, внедрение новых технологий, особенно искусственного интеллекта, требуют от судебных систем постоянной адаптации, применения новых подходов. С этой точки зрения ежегодные заседания Международной ассоциации судей являются полезной платформой для обмена опытом и эффективного диалога с целью определения дальнейших направлений развития судебно-правовых систем на фоне современных реалий, реагирования на стоящие перед ними вызовы.

Уверен, что предстоящий на 67-м ежегодном заседании Международной ассоциации судей обмен мнениями, его рекомендации и итоги внесут весомый вклад в укрепление независимости судей, повышение качества правосудия, обеспечение верховенства закона и более надежной защиты прав человека, а также развитие международной солидарности.

Еще раз сердечно приветствую вас в Баку, желаю успехов в работе 67-го ежегодного заседания".