Оплата "QR-кодом" в автобусах ведет к переплате?

Оплата проезда в автобусах с помощью "QR-кода" вызывает путаницу при выборе суммы. Поскольку стоимость зависит от маршрута, пассажиры, не знающие цену проезда в конкретном автобусе, сталкиваются с материальными потерями и тратой времени.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, речь идет только о пассажирах, оплачивающих проезд через "QR-код". По их словам, при ошибочном выборе суммы через мобильное приложение с карты списываются деньги, и вернуть их либо невозможно, либо это занимает много времени.

Водители также подтверждают, что данная проблема создает трудности.

По этому поводу Агентство наземного транспорта сообщило, что перевозчикам было поручено обеспечить наличие табличек с тарифами на маршрутах их автобусов. После изменений тарифов на автобусах, к которым они применяются, было дано указание установить новые таблички с актуальными ценами. Вопрос взят под контроль.