Хроника Победы: Армяне воюют с мирными гражданами и кукурузниками

В ночь с 11 на 12 октября 2020 года обстановка по всему фронту оставалась стабильно напряженной. Не соблюдающие введенный с 12:00 11 октября режим гуманитарного перемирия подразделения вооруженных сил Армении несколько раз предприняли попытку атаковать позиции Азербайджанской армии небольшими группами в Агдере-Агдамском и Физули-Джебраильском направлениях с целью вернуть утраченные позиции.

В результате проведенных боевых действий большое количество живой силы противника, а также 3 РСЗО БМ-21 "Град", 1 танк Т-72, несколько единиц автомобильной техники были уничтожены и выведены из строя на разных направлениях фронта.

Согласно полученной информации, в ходе боевых операций начальник артиллерии 9-го полка вооруженных сил Армении вместе с подразделением, находящимся в его подчинении отступил с Гадрутского направления, а личный состав 5-го батальона полка, оставив закрепленную за ним военную технику на боевых позициях, бежал. Кроме того, отступил личный состав 5-го и 522-го полков, оставив на позиции автомобильную и бронированную технику.

В результате артиллерийского удара в направлении населенного пункта Гырмызы Базар в пункте постоянной дислокации 1-го полка были уничтожены подземное убежище и две единицы техники отступающего подразделения противника.

Согласно информации, среди многочисленных потерь в живой силе противника числится также командир батальона 246-го полка подполковник Артур Григорян.

На участке обороны 1-го полка вооруженных сил Армении из-за нарушения связи и взаимодействия между отступающими подразделениями произошла перестрелка. Личный состав противотанковых и других частей также покинул боевые позиции.

Министерство обороны опровергло армянскую ложь о якобы очередном "сбитом" азербайджанском штурмовике Су-25. В МО подчеркнули, что боевая авиация не была применена Азербайджаном. Ведомство также опровергло информацию о якобы сбитии азербайджанского БПЛА. В МО подчеркнули, что даже беглый взгляд на кадры распространенного армянами видеоролика дает отчетливое представление о том, что падающий и горящий в воздухе летательный аппарат - это не дрон, а легкий многоцелевой самолет Ан-2. А БПЛА ВС Азербайджана в целости и сохранности и находятся в боевом строю.

Армянская армия выпустила ракету "Точка-У" в Физули-Джебраильском направлении фронта на территорию с мирным населением. К счастью, ракета не взорвалась. Неразорвавшаяся часть ракеты была обнаружена сотрудниками Национального агентства по разминированию территорий Азербайджанской Республики (АНАМА) и в соответствии с правилами безопасности доставлена в зону безопасности.

В ночь на 12 октября уничтожены 2 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в направлении Товузского района армяно-азербайджанской государственной границы. 12 октября в 10.00 нашими ПВО уничтожен еще один БПЛА в направлении Агдамского района.

12 октября Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью турецкому телеканалу Haber Global. В беседе с журналистом он заявил: "Гянджа подверглась бомбардировке. Город был обстрелян ракетами "Точка-У", в результате чего погибли и получили ранения гражданские лица. Это - очередное проявление уродливого лица армянского фашизма. Мировому армянству, покровителям и попечителям Армении, исламофобским кругам не удастся скрыть это преступление, так как все уже налицо".

12 октября армяне подвергли артиллерийскому обстрелу села Геранбойского, Тертерского и Агдамского районов. Вооруженные силы Армении использовали при обстрелах тяжелую артиллерию и ракетные установки.

12 октября руководители дипломатических корпусов в Азербайджане, послы, военные атташе и главы представительств международных организаций в нашей стране посетили Гянджу и Мингячевир, ставшие жертвами армянских ракет. Цель поездки - ознакомить иностранных дипломатов с последствиями армянского варварства.

Дипломатов сопровождали помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Президента Хикмет Гаджиев, помощник Первого вице-президента Азербайджана Эльчин Амирбеков и др.

"Аккредитованные в Баку зарубежные дипломаты и руководители международных организаций воочию увидели военные преступления, совершенные в Гяндже по приказу премьер-министра Армении", - написал на своей странице в Twitter Хикмет Гаджиев.

По последним данным, число жертв среди мирного населения Гянджи возросло - несмотря на усилия врачей, 12 октября 2020 года в больнице скончалась одна из раненых, Алиева Гюнай Захид гызы 1992 года рождения. Таким образом, в результате баллистического удара по Гяндже погибли 10 мирных граждан, в том числе четыре женщины, пострадали 35 человек, ущерб нанесен более 10 многоквартирным домам и более 100 различным объектам.

12 октября министр национальной обороны Турции Хулуси Акар провел телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Шойгу, в ходе которого заявил: "Армения нарушает режим гуманитарного перемирия. Ереван должен незамедлительно вывести войска с территории Азербайджана. Баку не может ждать справедливости еще 30 лет. Турция готова поддержать справедливую позицию азербайджанской стороны".

Осколки ракеты, выпущенной по Гяндже, упали в гористой местности Мингячевира. По информации ANAMA, 12 октября были найдены последние осколки ракеты. На осколках надпись 8K-14. Это позволяет говорить, что по Гяндже была выпущена ракета "Эльбрус". Ее длина составляет 11,2 метра. Применение такой ракеты против мирных граждан и гражданских объектов согласно международному законодательству является военным преступлением.