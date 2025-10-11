https://news.day.az/world/1787313.html Объявление Трампом новых пошлин против Китая обрушило рынок криптовалют Заявление президента США Дональда Трампа о введении новых пошлин против Китая спровоцировало обвал на рынке криптовалют, который стал крупнейшим с начала апреля, передает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на rg.ru.
Заявление президента США Дональда Трампа о введении новых пошлин против Китая спровоцировало обвал на рынке криптовалют, который стал крупнейшим с начала апреля, передает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на rg.ru.
По данным агентства, биткоин подешевел более чем на 12 процентов сразу после того, как в своей соцсети Truth Social Трамп объявил о пошлинах.
Затем падение остановилось.
За час после заявления президента США было ликвидировано криптовалютных позиций на сумму, превышающую 7 миллиардов долларов, уточняется в публикации.
