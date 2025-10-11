Объявление Трампом новых пошлин против Китая обрушило рынок криптовалют

По данным агентства, биткоин подешевел более чем на 12 процентов сразу после того, как в своей соцсети Truth Social Трамп объявил о пошлинах.

Затем падение остановилось.

За час после заявления президента США было ликвидировано криптовалютных позиций на сумму, превышающую 7 миллиардов долларов, уточняется в публикации.