Объявление Трампом новых пошлин против Китая обрушило рынок криптовалют

Заявление президента США Дональда Трампа о введении новых пошлин против Китая спровоцировало обвал на рынке криптовалют, который стал крупнейшим с начала апреля, передает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на rg.ru.

 

По данным агентства, биткоин подешевел более чем на 12 процентов сразу после того, как в своей соцсети Truth Social Трамп объявил о пошлинах.

Затем падение остановилось.

За час после заявления президента США было ликвидировано криптовалютных позиций на сумму, превышающую 7 миллиардов долларов, уточняется в публикации.