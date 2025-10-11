Белый дом начал сокращения федеральных служащих на фоне шатдауна

В связи с продолжающимся шатдауном правительства США администрация президента Дональда Трампа приступила к обещанной ранее программе увольнений федеральных служащих. Об этом сообщил директор Административно-бюджетного управления Белого дома Рассел Воут, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Процесс сокращения штата начался", - написал он в социальной сети X.

Издание Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники, сообщало о том, что группа республиканских конгрессменов предупредила администрацию Белого дома о возможном снижении популярности Республиканской партии из-за запланированных сокращений во время шатдауна, "настоятельно рекомендовав" воздержаться от массовых увольнений.

В США 1 октября начался новый финансовый год, однако Конгресс не смог вовремя утвердить бюджет, что привело к приостановке работы части правительственных учреждений. Шатдаун возникает, когда Конгресс не согласовывает бюджет на новый финансовый год, и это довольно распространенное явление в Соединенных Штатах. Ранее Трамп заявлял о намерении использовать период приостановки работы правительства для проведения массовых сокращений и приостановки выплат. По его мнению, причиной проблем с согласованием бюджета является позиция демократов, и Белый дом намерен использовать сложившуюся ситуацию для отмены программ, которые не поддерживаются республиканцами.