В Азербайджане меняются правила в связи с избранием председателя президиума Коллегии адвокатов

Отменяется ограничение на избрание одного лица на должность председателя президиума Коллегии адвокатов более двух раз.
Как сообщает Day.Az, этот вопрос отражен в законопроекте о внесении изменений в закон "Об адвокатуре и адвокатской деятельности", который был обсужден на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса Азербайджана.
Согласно законопроекту, председатель президиума Коллегии адвокатов будет назначать на должность и освобождать от должности руководителей региональных структур (центров) Коллегии адвокатов, центров оказания юридической помощи и учебных центров.
Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.
