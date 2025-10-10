Успех стратегии США в Евразии зависит от Азербайджана

Азербайджан, с геополитической точки зрения США, представляет собой ключевого стратегического партнёра в Евразии. После того как администрация Дональда Трампа сыграла важную роль в посредничестве при заключении исторического мирного соглашения между Азербайджаном и соседней Арменией, Вашингтону теперь необходимо скорректировать свою внешнюю политику в отношении тюркского государства, чтобы укрепить двусторонние связи.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье Кямрана Бохари, опубликованной в авторитетном издании The National Interest.

Бохари - доктор философии, является старшим директором Института стратегии и политики New Lines в Вашингтоне. Геополитический аналитик и стратегический прогнозист, он преподаёт курс по евразийской геополитике в программе исследований безопасности Джорджтаунского университета и ранее занимал должность координатора по Центральной Азии в Институте дипломатической службы Госдепартамента США.

По его словам, Азербайджан - единственная страна, граничащая одновременно с Россией и Ираном - стал центром растущего стратегического и экономического влияния Китая. Для США геоэкономическое значение Азербайджана заключается в его роли важного поставщика энергоресурсов и транзитного узла, который диверсифицирует мировые маршруты и обеспечивает доступ Америки в Центральную Азию.

"В последние месяцы произошло несколько значимых событий, в которых Азербайджан оказался вовлечён вместе с тремя главными противниками США.

На следующий день после того, как президенты Дональд Трамп и Ильхам Алиев и премьер-министр Никол Пашинян подписали соглашение о создании Trump Route for International Peace and Prosperity (TRIPP) через юг Армении, советник Верховного лидера Ирана по внешнеполитическим вопросам Али Акбар Велаяти пригрозил, что Тегеран заблокирует любой поддерживаемый США коридор на Кавказе, назвав TRIPP "кладбищем для наёмников Трампа".

В интервью телеканалу Al-Arabiya TV 27 августа Президент Ильхам Алиев напомнил, что после распада Российской империи в 1917 году азербайджанцы создали Азербайджанскую Демократическую Республику, которая просуществовала до апреля 1920 года, когда была поглощена Советским Союзом. За последние шесть месяцев Президент Ильхам Алиев дважды посещал Китай: 23 апреля в Пекине он встретился с Си Цзиньпином для вывода двусторонних отношений на уровень всестороннего стратегического партнёрства, а затем вновь 31 августа на полях саммита ШОС в Тяньцзине.

Эти события одновременно демонстрируют как перспективы, так и риски для интересов США на Южном Кавказе и в Центральной Азии", - говорится в статье.

Как считает Бохари, Азербайджан является естественным стратегическим партнёром для Вашингтона: "Победа в войне 2020 года над Арменией изменила баланс сил на Южном Кавказе, усилив его региональное влияние".

Доктор философии также подчеркнул, что ситуация на северных и южных рубежах дала Азербайджану стратегическую возможность позиционировать себя как сухопутный мост между Западом и Востоком.

"Коридор TRIPP является ключевым звеном в решении транспортного узкого места на Южном Кавказе в рамках более широкой Транскаспийской международной транспортной линии, известной как Срединный коридор, который обеспечивает доступ Европы и Северной Америки в Центральную Азию. В то же время от TRIPP выигрывает и Китай, поскольку этот маршрут является важным транскаспийским звеном инициативы "Один пояс, один путь". Это пересечение интересов подчёркивает возрастающее значение Азербайджана как узла евразийской связности и мировой торговли", - пишет Бохари, отмечая, что Вашингтону необходимо пересмотреть свою внешнеполитическую стратегию в отношении Баку.

Он напомнил, что серьёзным препятствием являлся раздел 907 Закона о поддержке свободы 1992 года.

"Эта устаревшая правовая норма, принятая во время первой Карабахской войны, запрещала большинство видов прямой помощи правительства США Азербайджану. Однако после заключения мирного соглашения с Арменией при посредничестве администрации Трампа поправка утратила смысл.

Тем не менее она по-прежнему остаётся в силе и представляет собой препятствие для стратегических, экономических и дипломатических интересов США в Евразии, что требует его немедленной отмены. Несмотря на радикальные изменения в геополитическом ландшафте Южного Кавказа, некоторые продолжают выступать за сохранение этого положения. Однако сохранение 907-й поправки в первую очередь отвечает интересам других государств", - отмечает старший директор Института стратегии и политики.

Он уверен, что нет никаких оснований, почему бы Азербайджану не приобретать американскую технику.

"Для сравнения, авиакомпания Uzbekistan Airways заказала до 22 самолётов Boeing 787 Dreamliner на сумму 8 миллиардов долларов, а национальная железнодорожная компания Казахстана подписала контракт на 4 миллиарда долларов с американской Wabtec на поставку 300 грузовых локомотивов.

У американских компаний есть множество возможностей в Азербайджане, особенно в энергетическом секторе, так как страна является крупным экспортёром нефти и газа. Более того, Азербайджан может служить ключевым транзитным маршрутом для казахской нефти и туркменского газа.

Поэтому администрации Трампа крайне важно развить импульс, полученный после запуска TRIPP. Успех американской стратегии в Евразии зависит от углубления связей с Азербайджаном. Действовать нужно срочно. Отмена раздела 907 - это важнейший первый шаг на пути к обеспечению стратегических, экономических и дипломатических интересов США", - заключил Кямран Бохари.

Перевод: Ибрагим Алиев